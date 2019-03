Dette vet vi om skytingen på New Zealand

* Fire personer, en kvinne og tre menn, er pågrepet i forbindelse med skyting på to moskeer i Christchurch på New Zealand.

* Et ukjent antall mennesker er drept. Ifølge politiet er det snakk om «svært mange».

* Rundt klokken 13.40 lokal tid gikk en bevæpnet person inn i Noor-moskeen i Christchurch og åpnet ild.

* Skytingen fant sted under fredagsbønnen, som startet klokken 13.39.

* Det har også vært skyting på en annen moské i byen, Linwood-moskeen. Også der skal det være drepte. Det er foreløpig ikke kjent når skytingen der fant sted.

* Ifølge leder Mustafa Farouk i en muslimsk paraplyorganisasjon i New Zealand, kan så mange som 500 ha vært i Noor-moskeen.

* Politiet bekrefter at de har funnet et antall bomber i biler i byen. To politibetjenter har til The Guardian bekreftet at de har funnet en bombe i en beige Subaru som krasjet i Stickland Street.