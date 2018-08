Forskere: Lombok har steget 25 centimeter etter jordskjelv - dødstallet oppe i 387

Ved hjelp av satellittbilder av Lombok, tatt i dagene etter det kraftige skjelvet den 5. august, har forskere fra NASA og California Institute of Technology målt og beregnet endringene i øyas overflatestruktur.

Episenter for skjelvet lå nordvest for øya, og det er der bakken har hevet seg mest. Her måles overflaten en kvart meter høyere enn tidligere, mens grunnen andre steder nå ligger 5–15 lavere enn tidligere nivå.

Nesten 13.700 mennesker ble skadd og 397.000 evakuert, opplyste det indonesiske direktoratet for krisehåndterings talsmann Sutopo Nugroho lørdag.

– Antall omkomne kommer til å fortsette å stige fordi ofre fortsatt ligger under jordmasser og sammenraste bygninger, la han til.

Sutopo sa også at nødhjelp ennå ikke har kommet fram til alle som trenger det og viste til at det er «påtrengende» behov for telt, spiseklar mat, tepper, hygieneartikler og andre nødvendigheter.

– Det er fortsatt mange problemer på bakken. Evakuerte folk er ikke blitt tatt godt nok vare på, sa han, og la til at ødelagte veier har gjort leveranser av nødhjelp vanskelig.

En lastebil som lørdag var på vei med matvarer til jordskjelvofre, veltet underveis. En person døde og flere ble skadd.