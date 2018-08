Saken oppdateres.

Paul Manafort ble dømt i en rettsak i Virginia tirsdag. Manafort var president Donald Trumps valgkampformann i en periode i 2016.

Juryen i rettsaken mot Paul Manafort, Trumps tidligere valgkampformann, kom til enighet på åtte av 18 tiltalepunkt. Han ble altså dømt på åtte av disse punktene, som inkluderte skatteunndragelse og bankbedrageri.

Han kan trolig forvente flere år i fengsel.

Hvitvasking og underslag

Myndighetenes påstand har vært at Manafort og hans medarbeider Rick Gates har skjult millioner for amerikanske skattemyndigheter.

Ifølge den opprinnelige tiltalen til Robert Mueller skal Manafort ha sluset minst 75 millioner dollar gjennom skallselskaper i skatteparadiser, og har hvitvasket mer enn 18 millioner dollar i USA.

Manafort skal også gjennom en ny rettsak, i Washington DC, senere i høst. Der er han blant annet tiltalt for hvitvasking og for å ha unnlatt å registrere seg som en lobbyist for en utenlandsk aktør.

Han tidligere nære medarbeider Rick Gates har vitnet mot Manafort. Gates er også tiltalt i Russlands-etterforskningen, og har inngått en avtale med Robert Mueller.

Jobbet for Ukraina

Paul Manafort er den av Donald Trumps medarbeidere som har den mest åpenbare forbindelsen til Russland. Har har jobbet for en av Russlands rikeste menn, Oleg Deripaska. Han har også vært spesialrådgiver for Ukrainas tidligere president Viktor Janukovitsj, som har tette bånd til Russlands president Vladimir Putin. Manafort tjente flere hundre millioner på dette arbeidet.

Han har brukt selskaper på skatteparadiset Kypros og andre steder til sine finansielle transaksjoner.

I løpet av rettsaken viste påtalemyndighetene at Manafort hadde hatt en svært stort forbruk, kjøpt en rekke eiendommer og brukt store summer på klær og luksusgoder. Likevel hadde han store økonomiske problemer da han tok jobben som valgkampsjef for Trump. Manafort tok jobben uten lønn.

Benådet av Trump?

Paul Manafort har fortsatt muligheter som kan gjøre at han unngår å tilbringe resten av livet i fengsel. Han kan anke dommen til en høyere rett. Det vil imidlertid innbære millioner i ekstra omkostninger, og Manafort har allerede pengeproblemer.

Han kan inngå en avtale med spesialetterforsker Mueller, og dermed få redusert straffen i bytte mot informasjon.

Og han kan håpe på en benådning fra president Trump. Det vil være svært kontroversielt, men har vært oppe til diskusjon. Presidenten har ikke avvist denne muligheten da han ble spurt tidligere i sommer, og hans nye advokat, Rudy Guiliani, ville heller ikke si at dette er utelukket.