Det skriver selskapet i en pressemelding.

Nigel Oakes, som grunnla Cambridge Analyticas morselskap SCL Group, bekrefter at begge selskapene legger ned. Dette blir også bekreftet i en pressemelding.

Bakgrunnen for nedleggelsen er at selskapet har mistet kunder og fått høye advokatkostnader etter avsløringene, sier ikke navngitte kilder til avisa.

38.000 nordmenn skal være rammet av Facebook-skandalen: Slik sjekker du om du er en av dem

Ansatte måtte gå på dagen

Selskapet stenger allerede onsdag, og de ansatte har fått beskjed om å levere inn datamaskinene sine.

Cambridge Analytica har fått hard kritikk for å ha samlet personlige opplysninger om millioner av Facebook-brukere og solgt analyser av materialet. Blant dem som har benyttet seg av tjenestene, er valgkampapparatet til USAs nåværende president Donald Trump.

I mars ble toppsjefen i Cambridge Analytica, Alexander Nix, suspendert, og selskapet varslet en egen gransking.

Cambridge Analytica: «Grunnløse anklager»

I en pressemelding fra selskapet onsdag kveld, bekrefter selskapet at de slår seg konkurs. Dette gjelder både den britiske og amerikanske delen av selskapet.

«De siste månedene har Cambridge Analytica fått flere grunnløse anklager rettet mot seg. Til tross for forsøk på å svare på disse anklagene, er selskapet blitt bakvasket for handlinger som ikke bare er helt lovlige, men som også er viden akseptert som standard praksis for markedsføring på internett, både på de politiske og kommersielle arenaene.»