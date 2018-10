Spionsiktet russer beskriver anklagene som «absurde»

Botsjkarov kom lørdag hjem til Russland etter å ha sittet varetektsfengslet i Oslo i en måned. Vel hjemme lot han seg intervjue av russisk presse.

Botsjkarov sier ifølge nyhetsbyrået TASS at han ble sjokkert da han ble pågrepet av norsk politi og at han ikke fikk noen annen forklaring enn at han var anklaget for spionasje.

– Det var en heller tøff tid

Han beskriver tiden etter pågripelsen som tøff.

– De tok alle tingene mine og tok meg med til en soningsanstalt. Det var ikke noe avhør, og de lot meg ikke ringe noen. Jeg endte opp med å tilbringe min første natt i en celle uten at familien min visste noe om hva som sto på. Det var en heller tøff tid, for å si det mildt, sier han.

Botsjkarov: De absurde anklagene var grunnløse

– Jeg visste at det ville gå bra, fordi jeg er helt uskyldig. De absurde anklagene var grunnløse, legger han til.

Botsjkarov er fortsatt siktet for brudd på straffelovens paragraf 121 om etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter, men han ble løslatt fra varetekt fredag.

Han hadde vært deltager på et IT-seminar i Stortinget i regi av Det europeiske senter for parlamentarisk forskning og dokumentasjon (ECPRD) da han ble pågrepet 21. september.

Russlands ambassade i Norge la fredag ut en melding på Facebook med krav om en unnskyldning fra norsk side.