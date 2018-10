Mexico åpner grensen for kvinner og barn fra migrantkaravane

Om lag 3.000 migranter, hovedsakelig fra Honduras, har gått fra hjemlandet og gjennom Guatemala.

Fredag nådde karavanen grensen mot Mexico, og det kom til sammenstøt med mexicanske grensevakter da migrantene rev ned et grensegjerde og forsøkte å krysse broen som fører fram til den mexicanske grensen.

Migrantene ble stanset, og hundrevis av dem har i over ett døgn blitt værende på broen. Lørdag besluttet mexicanske myndigheter at kvinner og barn fra karavanen skal få komme over grensen.

De vil bli tatt med til et migrantsenter i byen Tapachula, opplyser en talsmann for myndighetene.

Samtidig forsøker myndighetene i Honduras og Guatemala å hjelpe migrantene til å vende tilbake til Honduras.

De om lag 3.000 migrantene sier de ønsker å gå gjennom Mexico og forsøke å ta seg til USA, der de søker et bedre liv.