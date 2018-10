Det var harde kamper med tap på begge sider, men alt så ut til å gå slik det skulle gjøre i det som er blitt kalt «det siste slaget mot IS» i Syria.

En 40 kilometer lang stripe med land langs elven Eufrat har vært det siste tett befolkede området i Syria som holdes av terrororganisasjonen Den islamske staten (IS).

Området har vært omringet av en syrisk milits (SDF), som støttes av den internasjonale koalisjonen.

Fra midten av september til rett før helgen har SDF sakte presset IS tilbake.

Landsby etter landsby ble erobret, og IS hadde etter hvert mistet cirka en fjerdedel av området sitt.

Tvunget til full retrett

Men hver gang det har kommet en sandstorm har IS slått tilbake. Da har nemlig koalisjonen ikke lenger kunnet bruke fly til å hjelpe styrkene fra SDF.

Fredag 26. oktober gikk det riktig galt. Ved blant annet å bruke et stort antall selvmordsbombere klarte IS å tvinge styrkene fra SDF til full retrett. IS stoppet ikke før de nådde grensen til Irak.

Der var det militser som ofte er knyttet til Iran, som til slutt måtte stoppe IS-fremrykningen.

Det har vært varierende meldinger om hvor mange SDF-soldater som ble drept. Det syriske observatoriet for menneskerettigheter (SOHR) hevder at over 60 personer ble drept, og at minst 20 ble tatt til fange. SDF hevder selv at 14 ble drept.

Den USA-ledede koalisjonen erkjente i helgen at kampene var «vanskelige» og hyllet SDFs «martyrer».

Etter et halvt år med krig er man tilbake ved start

Fasit etter nesten et halvt år med krigføring ved det som kalles Hajin-fronten, er dermed at SDF og koalisjonen ikke har vunnet en eneste kvadratmeter med territorium.

Faktisk har de nå tapt landområder som de har holdt ved grensen mot Irak siden midten av mai.

SDF har vært dominert av kurdiske soldater, men i de arabiskdominerte områdene ved Eufrat har SDF foretrukket å bruke arabiske syrere. Disse arabiske styrkene har ikke imponert kommentatorer som har fulgt styrkene i felten, skriver The Jerusalem Post.

De har vært for dårlig trent, og de klarer ikke å holde fast ved stillingene sine, hevdes det.

Nå har SDF hentet 300 spesialstyrker for å forberede et nytt angrep mot IS, melder Rudaw. 100 kvinnelige soldater har også kommet til Hajin, melder SOHR.

Kurderne i Syria får to utfordringer på én gang

Det kan bety at man igjen må stole på de kurdiske soldatene i krigen mot IS. De deltok under erobringen av Mosul i Irak og var helt avgjørende for erobringen av «IS-hovedstaden» Raqqa i Syria for et år siden.

Men siden den gang har de syriske kurderne fått mer å tenke på. På ordre fra president Recep Tayyip Erdogan angrep tyrkiske soldater og deres syriske allierte provinsen Afrin i det nordvestlige hjørnet av Syria i januar i år.

Afrin ble raskt okkupert, og nå truer Erdogan jevnlig med å angripe kurdiske styrker. Han mener nemlig at SDF er et underbruk av terrorstemplede PKK, den kurdiske geriljaen.

USA har gitt uttrykk for bekymring over at krig mellom deres to allierte, Tyrkia og SDF, vil forstyrre krigen mot IS. Det kan være nettopp det man nå ser i praksis ved fronten ved Hajin.

– IS vil tape utmattelseskrigen

Det siste tilbakeslaget til SDF kan føre til en forlengelse av slaget om Hajin, tror orlogskaptein Thomas Slensvik i pressegruppen til Forsvarets høgskole.

De kanskje 2000 IS-krigerne som er igjen, har ingen steder de kan dra. Det gjelder ikke minst når grensen mot Irak blir sperret. Det er forventet at IS-krigerne vil kjempe til siste slutt.

– IS tar hele tiden tap og får ikke tilført noen styrker. Det kan ta noen måneder, men når det først rakner, så kan det går fort, sier han.