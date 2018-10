Saudi-Arabia: Drapet på Khashoggi var en fryktelig feiltagelse

I en uttalelse søndag sier utenriksminister Adel al-Jubeir at saudiarabiske myndigheter ikke vet hvor liket av Khashoggi er. Men han legger til at Saudi-Arabias kong Salman har gitt beskjed om at de som sto bak drapet, vil bli holdt ansvarlig.

Utenriksministeren sier at det som har skjedd er en «fryktelig tragedie» og kondolerer Khashoggis familie og uttrykker sin medfølelse i et intervju med Fox News.

Drapet på den saudiarabiske journalisten og regimekritikeren har ført til voldsom internasjonal kritikk mot Saudi-Arabia, også fra landets nære allierte USA.

Men utenriksminister Jubeir sier han er sikker på at forholdet mellom Saudi-Arabia og USA «vil overleve dette».

Khashoggi-drapet kan føre til sanksjoner mot Saudi-Arabia

Drapet på journalisten Jamal Khashoggi kan ha ført til ubotelig skade på forholdet mellom Saudi-Arabia og vestlige land, ifølge ekspert.

De kraftige internasjonale reaksjonene på drapet har ført Saudi-Arabia ut i den største krisen på mange år og kan sette de ambisiøse reformplanene til kronprins Mohammed bin Salman i fare, sier Michael Stephens, midtøstenforsker ved Londons Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI) til nyhetsbyrået AP.

Kronprinsen håper å sikre internasjonal støtte til å omforme landets oljeavhengige økonomi, men nå kan kongedømmet isteden stå overfor internasjonale sanksjoner.

– Spørsmålet nå er hvor koordinerte eventuelle reaksjonene fra vestlige regjeringer vil være, og i hvor stor grad de ønsker å eskalere reaksjonene på en samkjørt måte, sier Stephens.

– Vil økonomiske sanksjoner anses som tilstrekkelig for å gi beskjed til Saudi-Arabia om at dette aldri må skje igjen? Noen vil mene at dette er ikke er nok, mens andre, som USA, vil kanskje mene at det er å gå for langt, sier Stephens.

– For viktig allierte for USA

Saudi-Arabias største bekymring er hva USA vil foreta seg. USA er en avgjørende alliert mot erkerival Iran og en nøkkelkilde til utenlandsk investeringer i landet.

Et sterkt amerikansk svar kan oppmuntre andre vestlige land til å følge opp, noe som vil forsterke krisen, ifølge AP.

President Donald Trump har så langt sendt tvetydige signaler ved både å kreve streng straff etter drapet, samtidig som han sier han ikke vil sette amerikansk våpeneksport til landet i fare.

Seniorforsker Sverre Lodgaard i NUPI mener Saudi-Arabia er en for viktig alliert til USA til at drapet vil få større følger for forholdet til USA

– Saudi-Arabia er svært viktig i Trumps Midtøsten-strategi, som først og fremst går ut på å tvinge frem et regimeskifte i Iran. Saudi-Arabias rolle som viktig alliert for USA har nå også med Syria og Irak å gjøre, for landet bruker mye penger på å begrense den iranske innflytelsen der, sier Lodgaard til NTB.