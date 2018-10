Saudi-Arabia: Drapet på Khashoggi var en fryktelig feiltagelse

Utenriksminister Adel al-Jubeir sier at saudiarabiske myndigheter ikke vet hvor liket av den saudiarabiske journalisten og regimekritikeren Jamal Khashoggi er. Men han legger til at Saudi-Arabias kong Salman har gitt beskjed om at de som sto bak drapet, vil bli holdt ansvarlig.

Utenriksministeren sier at det som har skjedd er en «fryktelig tragedie» og kondolerer Khashoggis familie og uttrykker sin medfølelse i et intervju med den amerikanske TV-stasjonen Fox News .

I intervjuet sier utenriksministeren at saudiarabiske myndigheter først trodde at Khashoggi hadde gått ut fra konsulatet i Istanbul, der han sist ble sett gående inn den 2. oktober.

– Men etter meldinger fra Tyrkia begynte vi å etterforske, og da ble det klart at han var blitt drept inne på konsulatet, sier Jubeir i intervjuet.

Saudi-Arabia har stadig endret forklaring etter at Khashoggi forsvant da han gikk inn på konsulatet 2. oktober.

Først hevdet landets myndigheter at Khashoggi hadde forlatt konsulatet kort tid etter at han ankom, men etterhvert som det har dukket opp stadig nye opplysninger, har Saudia-Arabia erkjent at journalisten ble drept. De hever dette skal ha skjedd under en slåsskamp inne på konsulatet.

Drapet på den saudiarabiske journalisten og regimekritikeren har ført til voldsom internasjonal kritikk mot Saudi-Arabia, også fra landets nære allierte USA. Men utenriksminister Jubeir sier han er sikker på at forholdet mellom Saudi-Arabia og USA «vil overleve dette».

Tyskland stanser våpeneksporten til Saudi-Arabia

Tyskland vil for tiden ikke eksportere våpen til Saudi-Arabia som følge av drapet på Jamal Khashoggi, sier statsminister Angela Merkel.

– Jeg er enige med alle de som sier at når det kommer til vår allerede begrensede våpeneksport (til Saudi-Arabia, red.anm.), så kan den ikke finne sted i den nåværende situasjonen, uttalte Merkel søndag til journalister.

Utenriksminister Heiko Maas uttalte allerede lørdag at han for tiden ikke så noen argumenter for å eksportere våpen til Saudi-Arabia.

Tyskland godkjente forrige måned eksport av våpen på over 4 milliarder kroner til Saudi-Arabia. Tidligere har den tyske militære eksporten til landet stort sett bestått av patruljebåter.

Francisco Seco / TT NYHETSBYRÅN

Merkel understreket at hun sterkt fordømmer drapet på Khashoggi og at det haster å komme til bunns i saken.

– Vi er langt fra å ha fått alle fakta på bordet og få gjerningsmennene stilt til ansvar, sier hun.

Den tyske statsministeren sier hun vil fortsette dialogen med internasjonale partnere om en koordinert reaksjon på drapet.

Tyskland krevde søndag, sammen med Frankrike og Storbritannia, en «troverdig forklaring på drapet» og uttalte at Saudi-Arabia må klargjøre hvordan journalisten døde inne på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul 2. oktober.

Drapet på Khashoggi har ført til en ny dyp rift i forholdet mellom Tyskland og Saudi-Arabia. De to landene har bare helt nylig returnert sine respektive ambassadører etter måneder med isfront etter at tyske myndigheter kritiserte Saudi-Arabia for utidig innblanding i Libanon

Donald Trump anklager nå Saudi-Arabia for å lyve om drapet

NTB scanpix

Ifølge Washington Post kritiserer president Trump Saudi-Arabias forklaring og anklager myndighetene i landet for å lyve om hvordan Khashoggi døde.

Samtidig understreker han at landet er en svært viktig alliert, og han holder muligheten åpen for at kronprins Mohammed bin Salman ikke var den som beordret saudiarabiske agenter til å ta livet av journalisten.

Trump har tydeligvis endret oppfatning om saken, for fredag sa presidenten at han mente Saudi-Arabias forklaring var troverdig. Men privat har presidenten gitt uttrykk for at det gode forholdet som hans svigersønn Jared Kushner har til kronprinsen Mohammed bin Salman, nå er i ferd med å bli en byrde, skriver Washington Post videre.

LEFTERIS PITARAKIS

Etter først å ha nektet i tre uker for at Khashoggi i det hele tatt var død, snudde Saudi-Arabia brått i helgen og sa at han døde etter å ha havnet i en voldelig konfrontasjon med saudiarabiske tjenestemenn inne på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul.

Det er en forklaring som blir møtt med stor skepsis i resten av verden, der mange setter spørsmålstegn ved hvordan 15 saudiarabiske agenter kunne fly til Istanbul og drepe Khashoggi uten at kronprins Mohammed bin Salman enten visste om det eller hadde gitt klarsignal til det.

Khashoggi-drapet kan føre til sanksjoner mot Saudi-Arabia

Drapet på journalisten Jamal Khashoggi kan ha ført til ubotelig skade på forholdet mellom Saudi-Arabia og vestlige land, ifølge forskere.

De kraftige internasjonale reaksjonene på drapet har ført Saudi-Arabia ut i den største krisen på mange år og kan sette de ambisiøse reformplanene til kronprins Mohammed bin Salman i fare, sier Michael Stephens, midtøstenforsker ved Londons Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI) til nyhetsbyrået AP.

Hasan Jamali

Kronprinsen håper å sikre internasjonal støtte til å omforme landets oljeavhengige økonomi, men nå kan kongedømmet isteden stå overfor internasjonale sanksjoner.

– Spørsmålet nå er hvor koordinerte eventuelle reaksjonene fra vestlige regjeringer vil være, og i hvor stor grad de ønsker å eskalere reaksjonene på en samkjørt måte, sier Stephens.

– Vil økonomiske sanksjoner anses som tilstrekkelig for å gi beskjed til Saudi-Arabia om at dette aldri må skje igjen? Noen vil mene at dette er ikke er nok, mens andre, som USA, vil kanskje mene at det er å gå for langt, sier Stephens.

NTB scanpix

– For viktig allierte for USA

Saudi-Arabias største bekymring er hva USA vil foreta seg. USA er en avgjørende alliert mot erkerival Iran og en nøkkelkilde til utenlandsk investeringer i landet.

Et sterkt amerikansk svar kan oppmuntre andre vestlige land til å følge opp, noe som vil forsterke krisen, ifølge AP.

President Donald Trump har så langt sendt tvetydige signaler ved både å kreve streng straff etter drapet, samtidig som han sier han ikke vil sette amerikansk våpeneksport til landet i fare.

Seniorforsker Sverre Lodgaard i NUPI mener Saudi-Arabia er en for viktig alliert til USA til at drapet vil få større følger for forholdet til USA.

– Saudi-Arabia er svært viktig i Trumps Midtøsten-strategi, som først og fremst går ut på å tvinge frem et regimeskifte i Iran. Saudi-Arabias rolle som viktig alliert for USA har nå også med Syria og Irak å gjøre, for landet bruker mye penger på å begrense den iranske innflytelsen der, sier Lodgaard til NTB.