Saudi-Arabia: Drapet på Khashoggi var en fryktelig feiltakelse

I en uttalelse søndag sier utenriksminister Adel al-Jubeir at saudiarabiske myndigheter ikke vet hvor liket av Khashoggi er. Men han legger til at Saudi-Arabias kong Salman har gitt beskjed om at de som sto bak drapet, vil bli holdt ansvarlig.

Utenriksministeren sier at det som har skjedd er en «fryktelig tragedie» og kondolerer Khashoggis familie og uttrykker sin medfølelse i et intervju med Fox News.

Drapet på den saudiarabiske journalisten og regimekritikeren har ført til voldsom internasjonal kritikk mot Saudi-Arabia, også fra landets nære allierte USA.

Men utenriksminister Jubeir sier han er sikker på at forholdet mellom Saudi-Arabia og USA «vil overleve dette».