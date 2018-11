Australia flytter barn fra omstridt flyktningleir på Nauru

Av barna som er flyttet de siste dagene, er 13 av dem sendt rett til sykehus i de store byene i Australia.

Båtflyktninger som ankommer Australia, har siden 2013 blitt sendt til den lille øya Nauru, hvor det bor 13.000 mennesker, inkludert flyktninger og asylsøkere. Forholdene der er sterkt kritisert og i oktober vakte det oppsikt da Naurus regjering vedtok å bortvise alle Leger Uten Grensers (MSF) nødhjelpsarbeidere, til tross for at menneskene der sårt trenger all hjelp de kan få.

Nå melder The Australian at myndighetene i det stille har relokalisert flyktningbarna vekk fra Nauru og vil fortsette med til alle er flyttet, før utgangen av 2018. De siste årene skal 244 barn ha blitt flyttet. For noen måneder siden var det 120 igjen der, mens det skal være rundt 40 stykker igjen der nå.

Statsminister Scott Morrison bekrefter etter artikkelen at barn har blitt flyttet fra Nauru og at det har pågått en stund, ifølge news.com.a u torsdag morgen. Han sier det er gjort i tråd med regjeringens politikk og at han ikke har vært opptatt av å skape oppstyr rundt det.

I alt skal 46 barn ha blitt født i flyktningleiren på Nauru siden 2012.

Det er blitt ropt varsku både om de fysiske og psykiske forholdene for flyktningene på øya. MSF har behandlet 78 pasienter som har forsøkt å begå selvmord, har selvmordstanker eller skader seg selv på Nauru. Mange barn lider av traumer og sliter med å spise, drikke og prate.

Statsminister Morrison understreker at forflyttingen av barn ikke innebærer at Australia endrer sin strenge grensepolitikk.