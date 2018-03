Tenåring forsøkte å drepe dronning Elizabeth i 1981

Historien om det mislykkede drapsforsøket i forbindelse med dronningens besøk på New Zealand for 27 år siden er omtalt i hemmeligstemplede dokumenter som ble frigitt torsdag.

Christopher Lewis skjøt mot dronningens bil én gang da hun kjørte gjennom byen Dunedin på Sørøya – omtrent så langt fra London som det er mulig å komme – viser dokumenter fra New Zealands etterretningstjeneste. Ingen ble såret, og politifolk på stedet beroliget de kongelige gjestene med at smellet de hørte kom fra fyrverkeri.

Den 17 år gamle attentatmannen ble pågrepet kort tid etterpå, siktet for et urelatert væpnet ran. Han kom da med en usammenhengende forklaring der han tilsto å ha forsøkt å ta livet av monarken, som også er statsoverhodet i øystaten på den andre siden av jorden.

Fant våpen og tomhylse

Politiet sa gutten hadde vrangforestillinger og «levde i en drømmeverden», men de fant en finkalibret rifle og en brukt patronhylse i bygningen han forklarte at han hadde skutt fra. Lewis hevdet å tilhøre en ytre-høyre-gruppe kalt National Imperial Guerilla Army. Politiet konkluderte med at gruppen kun hadde tre medlemmer.

Det ble besluttet den gangen at gutten ikke skulle siktes for høyforræderi for drapsforsøket. I stedet måtte han svare for anklager om ran og brudd på våpenloven.

Dokumentene som er frigitt etter en innsynsbegjæring fra mediene, viser at politiet var bekymret for at saken skulle bli kjent og gjorde sitt for å holde den hemmelig. Ifølge avisen New Zealand Herald fryktet myndighetene at den kunne sette fremtidige kongelige besøk i fare.

Kriminell løpebane

– Lewis mente i utgangspunktet virkelig å drepe dronningen. men han hadde ingen god posisjon å skyte fra eller et kraftig nok våpen, avstanden og målet tatt i betraktning.

Lewis ble siktet og tiltalt for en rekke lovbrudd. Han satt fengslet med en drapssiktelse hengende over seg da han tok sitt eget liv i 1997.