FARC-leder mener fredsavtalen er i fare

Londoño, også kjent under psevdonymet Timochenko, leder det politiske partiet som oppsto etter at FARC-geriljaen inngikk våpenhvile og ga fra seg våpnene. Han mener regjeringen hindrer ham i å drive valgkamp foran presidentvalget i mai.

– Det høres kanskje brutalt ut, men jeg vil inderlig gjerne rope et «SOS» for fredsprosessen, sa Londoño på en pressekonferanse onsdag.

For tre uker siden satte han valgkampen på pause fordi han mener myndighetene ikke kan garantere for sikkerheten hans. Onsdag gikk han enda lenger og beskyldte regjeringen for å bryte fredsavtalen fra 2016.

– Vi har sett hvordan små, men mektige krefter går sammen for å få den historiske og vakre avtalen til å kollapse.

President Juan Manuel Santos fikk Nobels fredspris for avtalen som gjorde slutt på et halvt århundre med væpnet konflikt mellom FARC og regjeringen. Santos' arvtaker skal velges i slutten av mai. Det er første gang FARC deltar i et valg siden gruppen ble stiftet i 1964.

Londoño har rundt 1 prosents oppslutning og avviser at han vurderer å trekke seg. FARC hevder regjeringen bryter løftene om valgkampfinansiering, løslatelse av fengslede FARC-medlemmer og sikkerhet for de tidligere opprørerne.