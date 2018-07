I utgangspunktet skulle alt ligge til rette for suksess.

NATO har flyttet inn i et flunkende nytt hovedkvarter, alle medlemslandene øker forsvarsbudsjettene og slutteksten som lederne skal vedta, ble forhandlet ferdig av NATOs diplomater allerede natt til lørdag. Donald Trumps nære rådgiver John Bolton skal ha lest dokumentet fra A til Å og gitt sin tilslutning.

Likevel er det ett ord som oppsummerer stemningen før USAs president ankommer tirsdag kveld: Usikkerhet.

– Ingen kan føle seg trygge på hva Trump kommer til å si. Skuldrene er kjempehøye, sier en NATO-diplomat som uttaler seg anonymt.

Andre kilder snakker om «nervøsitet» og «bekymring».

Det siste året har Trump vekselvis skrytt av NATOs fremgang og hudflettet de allierte.

Det mange lurer på nå, er hvilken Trump som kommer til Brussel.

1) Skryte-Trump

Evan Vucci / TT NYHETSBYRÅN

Hvis han vil, kan Trump enkelt tegne et bilde av en allianse som har snudd skuta.

Etter mange år med kutt har de europeiske NATO-landene økt forsvarsbudsjettene i fire år på rad. Stadig flere land når målet om å bruke to prosent av bruttonasjonalproduktet på forsvar, og over halvparten har en plan om å gjøre det innen 2024.

Den amerikanske presidenten har allerede flere ganger skrytt av at «milliardene strømmer inn», og da generalsekretær Jens Stoltenberg snakket om fremgangen på et møte i Det hvite hus i mai, spurte Trump «gir du meg æren for det?».

Samtidig trapper alliansen opp kampen mot terror, noe som har vært viktig for Trump. Landene vil vedta å sende flere hundre mann på treningsoppdrag i Irak, en betydelig større operasjon enn land som Tyskland og andre i utgangspunktet hadde sett for seg.

Fakta: NATO-toppmøte Stats- og regjeringssjefene fra NATOs 29 medlemsland samles til toppmøte på NATO-hovedkvarteret i Brussel 11. og 12. juli. Også landenes utenriks- og forsvarsministre deltar. Slike møter avholdes normalt annethvert år. Blant de viktigste temaene i år er alliansens toprosentmål. Det sier at alle landene skal jobbe for å ha forsvarsbudsjetter som utgjør to prosent av landenes bruttonasjonalprodukt. USAs president Donald Trump har gjort dette til en kjernesak. En rekke andre saker er også på agendaen. Blant annet vil lederne etter planen vedta å starte medlemskapssamtaler med Makedonia, fordype samarbeidet med EU, opprette en ny kommandostruktur og styrke kampberedskapen.

NATO vedtar også en ambisiøs plan som har fått navnet 4x30. Målet er at 30 bataljoner, 30 luftskvadroner og 30 krigsskip skal kunne settes inn på 30 dager eller mindre ved en kritisk situasjon – en vesentlig opptrapping av beredskapen fra i dag.

Alliansen oppretter også to nye kommandoer. Den ene skal sikre forsyningslinjene til sjøs over Atlanterhavet, den andre skal forbedre NATOs evne til å flytte styrker raskt gjennom Europa.

2) Sinna-Trump

LEAH MILLIS / Reuters

I stedet for Skryte-Trump frykter europeiske land at en langt mer sint versjon vil dukke opp i Brussel.

Trump kan trekke frem at mange av medlemmene fortsatt ikke har noen plan for å nå toprosentmålet i 2024. Det kan dermed bli en gjentagelse av fjorårets møte som fortsatt omtales som «en katastrofe» på NATO-hovedkvarteret. Den gangen nevnte ikke Trump forpliktelsen om å stille opp for de andre medlemmene med ett ord, men gikk i stedet til et kraftig verbalt angrep på dem.

Trump kan også komme til å gå etter enkeltledere som Tysklands Angela Merkel. Så sent som i forrige uke fikk Tyskland gjennomgå for å drive business med Russland samtidig som de lar andre ta seg av forsvaret av landet.

– Det er vi som er pappskallene som betaler for hele greia, sa Trump, som tirsdag twittret om samme tema.

NATO countries must pay MORE, the United States must pay LESS. Very Unfair! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 10, 2018

Presidenten kan også finne andre ting å henge seg opp i. Det er ikke gitt at han synes planen om å sende noen hundre personer på treningsoppdrag i Irak monner. Under møtet i fjor sa Trump at fremtidens NATO måtte ha «et stort fokus på terrorisme og innvandring».

Dersom han virkelig vil sette en støkk de i allierte, kan Trump nekte å skrive under på slutterklæringen, slik han gjorde etter det mislykkede G7-møtet i Canada. Hvis han også gjør alvor ut av truslene om å trekke tilbake amerikanske tropper fra Tyskland eller andre allierte, vil fiaskoen være komplett.

Vil verne NATO mot bråk

NATO-diplomatene sier det er til å leve med at Trump kritiserer landene for små forsvarsbudsjetter så lenge han også stiller seg helhjertet bak NATOs grunnleggende prinsipper.

De håper i det lengste at alliansen vil fremstå som samlet på det viktige toppmøtet. I en turbulent tid er dette blitt mål nummer én.

En rekke kranglesaker forsurer allerede forholdet mellom Europa og USA. Blant disse er USAs exit fra Paris-avtalen om klima og Iran-avtalen om atomvåpen, flyttingen av USAs ambassade til Jerusalem og ekstratollen på stål og aluminium.

Generalsekretær Stoltenberg har uttalt til Aftenposten at jobben hans er å sørge for at uenighetene på de andre områdene ikke smitter over på NATO-samarbeidet. Stoltenberg har pekt på at det har vært betydelige uenigheter mellom NATO-allierte før, som under Irak-krigen i 2003, uten at det har betydd slutten for NATO.

Norge håper på kjedelig møte

Den avgåtte amerikanske admiralen, James Stavridis, som hadde den høyeste militære posisjonen i NATO fra 2009 til 2013, mener dagens krangel skiller seg ut fordi den ikke er knyttet til én enkelt sak.

– Det som er spesielt nå, er den åpenbare motviljen overfor alliansen generelt og enkelte ledere spesielt, som virker å være dypt personlig, uttaler Stavridis til magasinet Stars And Stripes.

Han tror ikke økningene i forsvarsbudsjettene i Europa går raskt nok for Trump.

Fakta: Fakta om Trumps Europa-reise * USAs president Donald Trump ankommer Belgias hovedstad Brussel om kvelden tirsdag 10. juli. * Onsdag 11. juli og torsdag 12. juli deltar Trump på NATOs toppmøte i Brussel. * Torsdag kveld ventes Trump å lande på Stansted flyplass nord for London. * Fredag 13. juli skal Trump møte Storbritannias statsminister Theresa May på landstedet Chequers og dronning Elizabeth på Windsor Castle utenfor London. * Deretter reiser Trump til Skottland, der han eier to golfbaner. Ifølge britiske medier ventes Trump å bli i Skottland til søndag kveld. Da reiser han til Helsingfors. * Mandag 16. juli skal Trump møte Russlands president Vladimir Putin i Helsingfors. (NTB)

– Sinnet og irritabiliteten vil trolig øke, sier han.

I et møte med norsk presse erkjenner både forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og utenriksminister Ine Eriksen Søreide at smørbrødlisten med toppmøtevedtak kan havne helt i skyggen på møtet.

– Det er en usikkerhet og engstelse for mediejippoer og hva som vil bli sagt utenfor møterommet. Et kjedelig møte ville være det beste resultatet, sier Bakke-Jensen til Aftenposten.