Minst ti personer drept i opptøyer i Nicaragua

Blant de drepte er seks sivile, fire av dem barn, og fire politibetjenter. Det opplyser menneskerettighetsorganisasjonen ANPDH.

Politi og paramilitære grupper angrep hovedstaden Masaya og lokalområdene Niquinohomo, Catarina og Monimbo. Ifølge ANPDH er det blitt observert skarpskyttere flere steder i byen, og de oppfordrer innbyggerne til å søke tilflukt i hjemmene sine.

– Vi blir angrepet av politi og paramilitære grupper som er bevæpnet med AK-47-maskingevær. Samtidig forsøker vi å svare med hjemmelagde bomber og stein, sier ANPDH-leder Alvaro Leiva.

– De har tenkt å utslette Masaya

Tidligere søndag fortalte innbyggere og organisasjoner i Masaya at de militære gruppene hadde fjernet barrikadene innbyggerne hadde søkt dekning bak.

– De har tenkt å utslette Masaya. Byen er fullstendig omringet, sier Vilma Nunez, formann for menneskerettighetssenteret Cenidh.

Regjeringen har ikke kommentert saken.

Lørdag ble 200 studenter reddet fra en kirke hvor de hadde vært fanget under voldelige sammenstøt i Nicaragua. Studentene søkte tilflukt da væpnede tilhengere av president Daniel Ortegas regjering plutselig åpnet ild mot dem ved et universitet i hovedstaden Managua fredag. Minst én student ble drept i kirken, i tillegg til at minst tre ble skadet.

Over 300 mennesker har mistet livet i de voldelige opptøyene som har funnet sted i Nicaragua de siste månedene, ifølge ANPDH.