Saken oppdateres.

– Jeg vil kjempe mot dette mistillitsforslaget med alt jeg har, sa May til pressen utenfor Downing Street onsdag formiddag.

Onsdag morgen ble det klart at Det konservative partiet vil holde en avstemning om hvorvidt May skal kastes som partileder. Men den omdiskuterte statsministeren har ingen planer om å gi seg.

I en kort TV-sendt tale brukte hun mye tid på å forsvare skilsmisseavtalen med EU – selv om hun innrømmer at den har svakheter.

Hun kom med en klar advarsel:

– En ny leder vil ikke ha tid til å utforme en ny avtale og må derfor utsette datoen for skilsmissen med EU. Det er det ikke tid til. Det første en ny leder må gjøre, er derfor å utsette brexit. Det er ikke i landets interesse, sa May.

– Den som vinner på et lederskifte, er Jeremy Corbyn, la hun til. Hun sier dermed til sine partikolleger at et mistillitsforslag vil gagne opposisjonen og skade det konservative partiet.

Det magiske antall brev var kommet inn

Grunnen til at May måtte stille opp utenfor Downing Street for å forsvare sin stilling, var at det onsdag morgen var det kommet inn 48 skriftlige brev, det «magiske tallet» for antall brev som må være kommet inn for at et mistillitsforslag mot May kan iverksettes.

Komiteens leder Graham Brady ga da beskjed om at et tilstrekkelig antall brev var kommet inn.

Det konservative partiets representanter i Parlamentet må nå stemme over et mistillitsforslag mot May.

Avstemningen skjer mellom klokken 19 og 21 onsdag kveld.

Fakta: Slik vil lederkampen foregå * En lederkamp i Det konservative partiet utløses enten når lederen trekker seg eller 15 prosent av parlamentsgruppen krever det. Gitt dagens sammensetning betyr det at minst 48 representanter må uttrykke mistillit gjennom et brev til lederen av den innflytelsesrike 1922-komiteen. * Onsdag ga komiteens leder Graham Brady beskjed om at et tilstrekkelig antall brev var kommet inn. Det konservative partiets representanter i Parlamentet må nå stemme over et mistillitsforslag mot May. Avstemningen skjer mellom klokken 19 og 21 onsdag kveld. * Hvis Theresa May taper avstemningen, vil det bli utløst en ny lederkamp der hun ikke får lov til å stille. * Men skulle hun derimot vinne, er hun immun i ett år. Det vil si at ingen kan utfordre henne det neste året. * For å bli med i kampen om å bli leder må en kandidat ha støtte fra 15 prosent av parlamentsgruppen. * Parlamentsmedlemmene stemmer så over kandidatene, og den som får færrest stemmer, elimineres i hver runde inntil det står igjen to kandidater. * Til slutt stemmer Det konservative partiets representanter over de to kandidatene – med mindre bare én kandidat står igjen, slik det skjedde da Theresa May ble partileder. Da trakk Mays utfordrer Andrea Leadsom seg, og kun May sto igjen som lederkandidat.

Fikk beskjed på telefon i natt

Rarbul/ AP/ NTB scanpix

Graham Brady, lederen for gruppen mot mottar brevene, den såkalte 1922-komiteen, skal ha informert Theresa May på telefonen i natt. May skal da ha gitt uttrykk for at hun ønsket at dette skulle offentliggjøres så raskt som mulig.

Brady confirms he told May on the phone last night and she wanted it to be announced as soon as possible — Laura Kuenssberg (@bbclaurak) December 12, 2018

Totalt kaos rundt brexit

Det er lenge ligget i kortene at det ville komme et mistillitsforslag mot May, men de siste ukene har «opprørerne» i hennes egen parti ligget lavt. Konsentrasjonen har ligget på brexit-avstemningen i Parlamentet – man ønsket denne avgjort først.

Men dersom hun ville tape brexitavstemningen i Parlamentet, var det ventet at lederstriden ville blusse opp igjen.

Nå trakk Theresa May i nødbremsen dagen før avstemningen i Parlamentet, og den ble utsatt i siste sekund. Theresa May var da også helt åpen om at hun kom til å tape avstemningen og derfor ønsket å gå en ekstrarunde for å sikre mer støtte.

Ekstrarunde i Europa hjalp ikke

Michael Sohn / AP/ NTB scanpix

Mandag la Theresa May ut på en heseblesende tur til europeiske hovedsteder i håp om å få noen flere innrømmelser fra EU. Selv om EU har gjentatt at de ikke har mer å gi, er Theresa May på jakt etter endringer som kan hjelpe henne på hjemmebane.

Theresa May besøkte Nederlands statsminister Mark Rutte og Tysklands kansler Angela Merkel – og mandag hadde hun møter med både EU-kommisjonens leder Jean-Claude Juncker og EUs president Donald Tusk.

Men utfallet av møtene var magert. Og tydeligvis ikke nok til å roe rebellene på hjemmebane.

Trigget motstanden

Det er dette kaoset som nå har fått opprørerne i hennes egen parti til å mene at nok er nok. Theresa May har mistet kontrollen, og de opprørske partifellene har ikke lenger tro på at hun vil klare å få brexit-avtalen i havn. Ei heller være rette person til å lede De konservative gjennom den stormen som nå venter.

Dette er mannen som i månedsvis har ledet opprøret mot Theresa May: Den eksentriske overklassebriten er den nye stjernen blant EU-motstanderne. Nå skaper han blå borgerkrig.

Men: Prosessen med å velge en ny leder for det konservative partiet er ikke gjort på en kveld. Kveldens avstemning vil derfor bare være starten på en lang lederprosess. Hvor lang den blir, avhenger også av hvor mange kandidater som eventuelt kaster seg på «racet» om å bli ny partileder.

Dessuten: Theresa May vil fortsette som statsminister inntil en ny leder for det konservative partiet er valgt. Storbritannia blir dermed ikke uten statsminister om hun skulle tape avstemningen.