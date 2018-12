Politiet skyter mot demonstranter i Kongo

Presidentvalget i Kongo skulle egentlig vært holdt i 2016 og er blitt utsatt flere ganger, men søndag skal det etter planen omsider holdes.

Den nasjonale valgkommisjonen har besluttet at over 1 million stemmeberettigede i byene Beni og Butembo nordøst i landet ikke får avgi stemme før i mars. Begrunnelsen er et utbrudd av ebola i området.

Heller ikke velgerne i byen Yumbi får avgi stemme søndag, med henvisning til sikkerhetssituasjonen.

Valgkommisjonen holder samtidig fast ved at valgresultatet skal foreligge 15. januar og at landets nye president skal tas i ed senest tre dager senere. Dette har ført til store protester blant dem som mener at deres stemme dermed ikke vil telle.

Krever å få delta

Onsdag og torsdag har hundrevis av demonstranter protestert i Beni med krav om at valglokalene i de berørte områdene må holdes åpne på valgdagen søndag slik at også de får stemt.

Kongos nåværende president Joseph Kabila, som har sittet ved makten siden januar 2001, kan ikke stille til valg for en ny periode. Hans håndplukkede kandidat Emmanuel Ramazani Shadary, som mange tror vil gå seirende ut, er upopulær blant mange i deler av det nordøstlige Kongo.

– Iscenesatt

Opposisjonen i landet hevder utsettelsen av valget i regionene i nordøst er et komplott satt i scene av makthaverne for å ødelegge deres muligheter.

Opposisjonens presidentkandidat Martin Fayulu sier han har besøkt de ebolarammede områdene og at «livet går som vanlig der».