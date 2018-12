Han ble kalt «tyrann» og «barneslakter». Nå er den syriske presidenten på vei inn i varmen igjen.

Gjennom syv turbulente år har president Bashar al-Assad klamret seg til makten i Syria.

Det til tross for at USA under forrige president Barack Obama erklærte at det «ikke finnes en løsning for Syria der Assad blir sittende» og kalte ham «en tyrann som slapp bomber over barn og slaktet egen befolkning».

Nå har likevel den omstridte presidenten, ved hjelp av Russland og Iran, fått kontroll på mesteparten av området han mistet.

Også i den arabiske verden er det mye som tyder på at Assad igjen er på vei tilbake til folden.

Fakta: Krigen i Syria Konflikten i Syria begynte mars 2011 da fredelige demonstrasjoner mot president Bashar al-Assad ble slått ned med hard hånd. Opposisjonen grep etter hvert til våpen, og i løpet av 2012 utviklet det seg til full borgerkrig. En rekke ulike opprørsgrupper, mange av dem med støtte fra andre land i regionen og Vesten, har siden kjempet mot regimet og til dels også mot hverandre. Assad-regimet får støtte fra Russland, Iran og libanesiske Hizbollah. En USA-ledet koalisjon har siden 2014 bombet IS og støtter den kurdiske YPG-militsen i Nord-Syria, mens tyrkiske regjeringsstyrker har kriget mot både mot IS og kurdisk milits. Syriske regjeringsstyrker og deres allierte har det siste året gjenerobret store områder fra opprørere, sist i Damaskus og hovedstadens forsteder. Krigen i Syria har ifølge den syriske eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) hittil kostet over 350.000 mennesker livet. Syria hadde før krigen 23 millioner innbyggere. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har registrert over 5 millioner syriske flyktninger i andre land og anslår at ytterligere 6,3 millioner er på flukt inne i Syria. Kilde: NTB

Ambassader gjenåpnes

Flere hendelser tyder på at omverdenen nå tror Assad kan bli sittende:

I romjulen ble det klart at De forente arabiske emirater gjenåpner ambassaden i Damaskus etter syv år. Landet har tidligere støttet opprørsgrupper som har kjempet mot Assad. Også Bahrain vil gjenåpne sin ambassade.

Den første kommersielle flyvningen fra Damaskus ble åpnet denne uken. Ruten går mellom Syria og Tunisia.

Tidligere i desember besøkte Sudans president Omar al-Bashir Syria og president Bashar al-Assad. Han ble den første arabiske leder til å besøke den omstridte presidenten på snart åtte år.

Jordan åpnet i oktober grensen til Syria. Jordan har også tidligere støttet motstandere av Assad.

Ryktene går om at Den arabiske liga ønsker å gjenoppta Syria som medlem. Landet ble kastet ut i 2011. Reuters siterer en anonym diplomat som sitter tett på prosessen, på at det nå bare er tre–fire stater som ikke ønsker å ha Syria som medlem.

Rami Zayat, Reuters/ NTB scanpix

– Frykt for Iran

Den siste utviklingen i Syria kan leses inn i en større regional kamp mellom sjiadominerte Iran og sunnidominerte Saudi-Arabia om innflytelse i regionen.

De forente arabiske emirater er alliert med Saudi-Arabia og ser med bekymring på Irans sterke innflytelse i det strategisk viktige Syria.

Emiratene sier i en uttalelse at de ønsker å arbeide for en normalisering av forholdet til Syria, og at de ønsker å «støtte suverenitet og uavhengighet i Syria og imøtegå farene ved regionale forstyrrelser».

På Twitter sier utenriksminister Anwar Gargash det rett ut: De arabiske landene må spille en større rolle i Syria for «å demme opp for Iran og Tyrkias innflytelse i regionen».

الدور العربي في سوريا أصبح أكثر ضرورة تجاه التغوّل الإقليمي الإيراني والتركي، وتسعى الامارات اليوم عبر حضورها في دمشق إلى تفعيل هذا الدور وأن تكون الخيارات العربية حاضرة و أن تساهم إيجابا تجاه إنهاء ملف الحرب وتعزيز فرص السلام والاستقرار للشعب السوري. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 27, 2018

USA ut av Syria

Samtidig som Assad er på vei inn i den arabiske varmen, erklærte Donald Trump, president i USA, en tilbaketrekking av USAs 2000 soldater fra Nord-Syria.

Han varslet også tilbaketrekking av halvparten av de 14.000 soldatene som er i Afghanistan.

I romjulen foretok imidlertid presidenten et besøk til Irak der han forsikret om at det ikke er aktuelt å hente hjem soldatene derfra.

– Irak kan brukes som fremtidig base dersom vi ønsker å gjøre noe i Syria, sa Trump ifølge NTB.

Andrew Harnik, AP / NTB scanpix

Fremdeles spenninger

Selv om USA trekker seg ut av Syria og flere arabiske naboland nærmer seg Assad, er det lite som tyder på at det blir fred med det første.

Avgjørelsen om USAs tilbaketrekking provoserte for eksempel de kurdiske styrkene i Syria, som nå frykter et tyrkisk angrep på sine styrker.

Kurderne, som var USAs allierte i kampen mot IS, ser nå mot Russland og Assad for beskyttelse mot fienden Tyrkia.

Særlig er det knyttet spenning til den nordsyriske byen Manbij. Der ber den kurdiske YPG-militsen Syrias regjering om å ta kontroll for å beskytte byen mot angrep fra tyrkiske styrker.