Forsvarsministerens kunngjørelse kommer under to døgn etter at president Donald Trump overraskende ga beskjed om at han vil trekke USA ut av Syria. Amerikanske medier meldte i går at Pentagon ikke visste om avgjørelsen før Trump skrev det på Twitter.

Flere fremtredende republikanere kritiserte Syria-trekket som farlig og uansvarlig torsdag.

Det har vært spent mellom Trump og Mattis i lengre tid, melder Fox News’ Pentagon-korrespondent Jennifer Griffin. Hun sier Syria-avgjørelsen gjorde det umulig for forsvarsministeren å fortsette.

«Har sluttet å lytte til rådgiverne»

Trump tok avgjørelsen om å trekke USA ut av Syria etter å ha snakket med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Mattis dro til Det hvite hus for å forsøke å overtale presidenten til å skifte mening torsdag, ifølge The New York Times. Da han ikke nådde gjennom til Trump, leverte Mattis inn sin oppsigelse.

Mattis har fire stjerner og er den høyest rangerte generalen som har ledet forsvarsdepartementet. Han er høyt respektert både i forsvaret, i Washington og internasjonalt.

Fox News meldte torsdag ettermiddag at Trump har «sluttet å lytte til generalene og sine sikkerhetspolitiske rådgivere».

Mattis skriver blant annet dette i oppsigelsesbrevet sitt til Trump:

«Du har rett til å ha en forsvarsminister hvis synspunkter er bedre tilpasset dine synspunkter».

Forsvarsministeren nevner ikke Trump ved navn i hele brevet. Han understreker derimot at han regner USAs internasjonale forpliktelser som grunnleggende, og han skriver at «vår styrke som nasjon er ubestridelig knyttet til styrken i våre unike og omfattende nettverk av allianser og partnerskap.» Mattis skriver videre at USA ikke kan være en ledende kraft i den frie verden uten å «vise respekt for våre allierte».

Mattis setter også søkelys på Trumps forhold til autoritære regimer. I en oppsiktsvekkende passasje skriver han:

«Jeg tror vi må stå fast og være utvetydig i vår tilnærming til de landene som har strategiske interesser som er i strid med våre. Det er tydelig at Kina og Russland, for eksempel, ønsker å skape en verden etter sin autoritære modell.»

Gjennomtrekk i regjeringen

Mattis er det 20. sentrale medlemmet i Trumps administrasjon som slutter eller har fått sparken i løpet av de første to årene av presidentperioden.

Tidligere er det kjent at stabssjef John Kelly går av ved nyttår.

Kelly har vært Trumps stabssjef siden juli 2017, da han tok over etter Reince Priebus, som fikk sparken etter bare 189 dager i jobben.

7. november ble det kjent at justisminister Jeff Sessions måtte si opp. Så ble det klart at Kelly og innenriksminister Ryan Zinke går av. Det har også gått rykter om at lederen for Departementet for nasjonal sikkerhet, Kirstjen Nielsen, kan få sparken.

Nikki Haley opplyste tidligere i høst at hun fratrer sin stilling som USAs FN-ambassadør ved årsskiftet.

Ifølge en analyse New York Times gjorde i november, er gjennomtrekket i Trump-administrasjonen usedvanlig stort så tidlig i en presidentperiode.

– Alle som har gitt denne regjeringen stabilitet og ansvarlighet, forlater den, sa demokratene leder i Senatet, Chuck Schumer, på en pressekonferanse torsdag kveld.

Det hvite hus

I tillegg til de mest profilerte navnene har en lang rekke andre Trump-medarbeidere også gått av:

John Dowd , Trumps personlige advokat. Ute etter ni måneder.

, Trumps personlige advokat. Ute etter ni måneder. John McEntee , Trumps personlige assistent og rådgiver. Ute etter ett år og to måneder.

, Trumps personlige assistent og rådgiver. Ute etter ett år og to måneder. Gary Cohn , øverste økonomiske rådgiver og direktør for USAs nasjonale økonomiske råd (NEC). Ute etter knappe ett år og to måneder.

, øverste økonomiske rådgiver og direktør for USAs nasjonale økonomiske råd (NEC). Ute etter knappe ett år og to måneder. David Sorensen , taleskriver. Ute etter knappe ti måneder.

, taleskriver. Ute etter knappe ti måneder. Rob Porter , stabssekretær. Ute etter ett år.

, stabssekretær. Ute etter ett år. Sebastian Gorka , sikkerhetsrådgiver. Ute etter syv måneder.

, sikkerhetsrådgiver. Ute etter syv måneder. Michael Short , assisterende pressetalsmann. Ute etter seks måneder.

, assisterende pressetalsmann. Ute etter seks måneder. Mark Corallo , talsperson for det juridiske teamet som representerer Trump i Russland-etterforskningen. Ute et halvt år etter innsettelsen.

, talsperson for det juridiske teamet som representerer Trump i Russland-etterforskningen. Ute et halvt år etter innsettelsen. Walter Shaub , leder for regjeringens etiske råd. Ute etter seks måneder.

, leder for regjeringens etiske råd. Ute etter seks måneder. K.T. McFarland , assisterende nasjonal sikkerhetsrådgiver. Ute etter fire måneder.

, assisterende nasjonal sikkerhetsrådgiver. Ute etter fire måneder. Katie Walsh , visestabssjef. Ute etter to måneder.

, visestabssjef. Ute etter to måneder. Donald F. McGahn II, rådgiver til Trump. Ute etter knappe ni måneder.

rådgiver til Trump. Ute etter knappe ni måneder. Joseph W. Hagin , visestabssjef. Ute etter halvannet år.

, visestabssjef. Ute etter halvannet år. Maj. Gen. Ricky Waddell , assisterende nasjonal sikkerhetsrådgiver. Ute etter ett år og tre måneder.

, assisterende nasjonal sikkerhetsrådgiver. Ute etter ett år og tre måneder. Dina H. Powell , assisterende nasjonal sikkerhetsrådgiver for strategi. Ute etter elleve måneder.

, assisterende nasjonal sikkerhetsrådgiver for strategi. Ute etter elleve måneder. Nadia Schadlow, assisterende nasjonal sikkerhetsrådgiver for strategi. Ute etter ett år og tre måneder.

assisterende nasjonal sikkerhetsrådgiver for strategi. Ute etter ett år og tre måneder. Michael Anton , talsmann for det nasjonale sikkerhetsrådet. Ute etter ett år og tre måneder.

, talsmann for det nasjonale sikkerhetsrådet. Ute etter ett år og tre måneder. Andrew McCabe, assisterende FBI-sjef. Ute etter ett år og to måneder.

assisterende FBI-sjef. Ute etter ett år og to måneder. Rick Dearborn , visestabssjef. Ute etter ett år og to måneder.

, visestabssjef. Ute etter ett år og to måneder. Rachel L. Brand, assisterende justisminister. Ute etter ett år og en måned.

assisterende justisminister. Ute etter ett år og en måned. Brenda Fitzgerald, direktør for smittevernkontoret. Ute etter et år.

direktør for smittevernkontoret. Ute etter et år. Carl Higbie, leder i byrået som har nasjonalt ansvar for frivillighet og samfunnstjeneste. Ute etter et år.

leder i byrået som har nasjonalt ansvar for frivillighet og samfunnstjeneste. Ute etter et år. Keith Schiller, operativ sjef for Det ovale kontor. Ute etter ni måneder.

operativ sjef for Det ovale kontor. Ute etter ni måneder. George Sifakis, direktør for offentlig kontakt i Det hvite hus. Ute etter åtte måneder.

