Bølgen feide bandet av scenen – to av medlemmene døde

Seventeen, et populært popband fra Jakarta, hadde det gøy på scenen. Disse helgedagene skulle de spille på strandresorten Tanjung Lesung vest på Java. Dette var jobb nummer to av tre. Videoen tatt fra tilskuerplass viste at publikum koste seg.

Så snudde alt i løpet av noen skjebnesvangre, skrekkelige sekunder.

Midt i en låt veltet plutselig en diger bølge inn over scenen, bakfra. Bandmedlemmene ble feid av gårde. Bølgen fortsatte videre over et skrekkslagent publikum. Videoen viser de voldsomme kreftene som var i sving.

Da infernoen var over, var tapene enorme.

Mistet medlemmer og kona

Seventeens vokalist, Riefian Fajarsyah, postet til bandets 260.000 følgere på Instagram lørdag. Han gråt mens han fortalte:

– Vi mistet bassisten vår Bani og tour manager Oki. Andi (trommeslager), Herman (gitar) og Ujang (crewmedlem) er ikke funnet, sa han.

Før han fortalte at hans kone, Dylan Sahara, også er savnet.

– Vi andre er heldigvis trygge, selv om noen ble skadet og noen brakk bein. Be for at Dylan, Andi, Herman og Ujang blir funnet snart.