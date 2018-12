Fredag leverte Muellers etterforskere tre sett med rettspapirer til domstolene. Her får offentligheten et lite glimt inn i hva de er opptatt av, hvilke saker de saumfarer og kanskje en anelse om strategien.

Mueller ble oppnevnt av Justisdepartementet for å etterforske Russlands forsøk på å påvirke USAs valgkamp i 2016 og om amerikanske borgere sto i ledtog med russerne. En slik spesialgransker har vide fullmakter og kan ende opp med å avdekke helt andre ulovligheter enn granskningen i utgangspunktet var ment å ta hånd om.

We will be doing a major Counter Report to the Mueller Report. This should never again be allowed to happen to a future President of the United States! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 7, 2018

President Donald Trump kritiserer stadig Mueller, kaller granskningen en heksejakt og skrev fredag på Twitter at han forbereder en motrapport til Mueller.

Her er tre av funnene i den nye runden med avsløringer:

1. Ivrige russere

En person som påsto å ha høy tillit hos russiske myndigheter, tok høsten 2015 kontakt med Donald Trumps advokat Michael Cohen. Trump hadde i juni kunngjort at han ville stille i presidentvalget.

Vedkommende sa at Trump-kampanjen kunne få «politisk synergi», gjensidig forsterkning som følge av et samarbeid. Synergien skulle skje på «regjeringsnivå».

Richard Drew, AP/NTB scanpix

Spesifikt skulle samarbeidet ha en «fenomenal» effekt for Trumps idé om å bygge et Trump-tårn i Moskva. «Det finnes ingen bedre garanti for et prosjekt enn tillatelse fra Putin», skal russeren ha lovet Cohen.

Cohen sier personen gjentatte ganger foreslo et møte mellom det rettspapirene omtaler som «Person 1», dette er Trump, og Vladimir Putin.

Episoden sees på som et tegn på at russerne var ivrige etter å få kontakt med Trumps kampanje.

Det hele ble imidlertid ikke fulgt opp av Cohen, sier han, fordi han hadde en annen forbindelse med egne kontakter hos russiske myndigheter.

Ifølge Cohen ble et slikt høyhus i Moskva ansett som et uhyre lukrativt prosjekt. De så for seg inntekter på flere hundre millioner dollar.

Trump har for sin del sagt at planene om et Trump-tårn i Moskva var lagt vekk i god tid før valgkampen.

2. Penger for å tie om en affære

Det er tidligere avdekket at Trump-advokat betalte Stormy Daniels, en skuespiller i erotiske filmer, og Karen McDougal, en playboymodell, for ikke å snakke om tidligere affærer med Trump.

Ifølge rettspapirene styrte og koordinerte Trump utbetalingen. Både utenomekteskapelige forhold og å betale noen for å tie om det er i utgangspunktet lovlig. Problemet i denne saken er tidspunktet for utbetalingen.

Pengene kan nemlig regnes som valgkampstøtte fra Cohen til Trump. En person kan gi maksimalt 5400 dollar i valgstøtte til en presidentkandidat. Daniels fikk sine 130.000 dollar rett før valgdagen i 2016.

Granskerne sier ikke rett ut om de mener Trump personlig har brutt loven.

3. Har mer på lager

Advokat Michael Cohen har vedgått løgn overfor kongressen og pressen om hvor lenge han jobbet med Trumps planer om et høyhus i Moskva. Granskerne mener løgnen var et «bevisst forsøk» på å få frem «en feilaktig fremstilling» for å begrense omfanget av etterforskningen.

Ifølge granskerne har Cohen videre gitt dem «nyttig informasjon om visse diskrete Russland-relaterte saker i kjernen» av etterforskningen. Informasjonen skal han ha fått gjennom sin stilling i Trumps forretningsimperium.

Cohen skal også ha gitt granskerne «relevant og nyttig informasjon om sine kontakter med personer forbundet med Det hvite hus i tidsrommet 2017–2018».

Om Trumps tidligere valgkampsjef, Paul Manafort, heter det at han løy om sine kontakter med medlemmer av Trumps regjeringsapparat. Etterforskerne har funnet elektroniske bevis på at Manafort hadde slike kontakter så sent som vinteren og våren i år.

Rettspapirene avslører ikke hvem Cohen og Manafort hadde kontakt med eller hva de snakket om.