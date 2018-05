Ekspert: Mulig å opprettholde Iran-avtalen uten USA

Iran-avtalen, som sikrer innsyn i Irans atomprogram mot en oppheving av sanksjonene mot landet, kan bli overholdt av Iran, selv om USA trekker seg. Det sa Irans president Hassan Rouhani til politikere i byen Mashhad mandag.

Ifølge Rouhani forutsetter det at de andre partene som framforhandlet avtalen, deriblant EU, Kina og Russland, sikrer at Iran fortsatt kommer godt ut av det.

– Hvis vi kan få det vi vil ha uten amerikanerne, så kommer Iran til å fortsatt opprettholde avtalen, sa Hassan Rouhani, ifølge Reuters.

EU viktig for Iran

Sverre Lodgaard, seniorforsker ved NUPI, avviser ikke muligheten for en slik løsning.

– Det er en mulighet, men det avhenger først og fremst av EUs vilje og evne til å beskytte sitt næringsliv og bankvesen mot amerikanske sanksjoner, sier Lodgaard til NTB.

Lodgaard understreker at økonomiske forbindelser til EU er svært viktig for Iran. Samtidig mener han at USA har brutt med Irans forventninger til avtalen.

– All amerikansk handel med USA er forbudt, med unntak av tepper, matvarer, fly og flydeler. President Donald Trump har hele tiden sabotert avtalen etter beste evne, sier forskeren, og viser til Trump i februar blokkerte en avtale verdt 16,6 milliarder dollar mellom Boeing og Iran.

Protester fra Europa

Denne uka skal Trump etter planen kunngjøre hvorvidt USA trekker seg fra Iran-avtalen.

Russland og Kina er sterkt for avtalen. Det samme gjelder de europeiske stormaktene Tyskland, Frankrike og Storbritannia, som har vært tydelige i sitt syn på saken.

– Jeg ser ikke noen fordeler ved å vrake avtalen. Det er bare Iran som tjener på det hvis vi opphever restriksjonene vi har lagt på Irans atomprogram, skrev Boris Johnson, den britiske utenriksministeren, i New York Times mandag.

Han besøker mandag Washington i et siste forsøk på å påvirke Trump til å opprettholde avtalen.

– Av alle muligheter vi har for å sørge for at Iran aldri utvikler atomvåpen, er det denne pakten som har færrest ulemper. Den har sine svakheter, definitivt, men jeg er sikker på at de kan ordnes, skrev Boris Johnson videre i kommentaren.

Johnson opptrådte blant annet på Trumps favoritt-TV-program Fox and Friends, der han argumenterte mot å trekke seg ut av avtalen uten å ha en plan B.

Små marginer for USA

Sverre Lodgaard er usikker på hva den nærmeste tiden kommer til å bety for Iran-avtalen. Han mener at USA har mye å tape på å ødelegge avtalen uten støtte fra verdenssamfunnet.

– Hvis USA trekker seg ut, og verden for øvrig står fast på avtalen, vil amerikanerne bli stående med skylda for avtalebruddet. Det vil svinge oppmerksomheten vekk fra Iran og mot USA, sier forskeren.

Han beskriver en situasjon der USA går på stram line.

– Under Trump har USA hele tiden vært oppmerksomme på den faren. De har holdt tilbake for å unngå å få skylda, og forsøkt å provosere Iran til å selv trampe over streken. Iran har ikke bitt på agnet. De har holdt seg til avtalen, sier Sverre Lodgaard om den amerikanske strategien.