– Jeg kommer til å kunngjøre min beslutning om Iran-avtalen fra Det hvite hus klokka 14 i morgen, skrev Trump på Twitter mandag kveld.

Dermed venter ikke Trump med å bestemme seg til 12. mai, fristen som han tidligere har gitt seg selv.

Trumps melding kom samme dag som den britiske utenriksministeren Boris Johnson tok turen til Washington for å gjøre et siste forsøk på å overbevise Trump om at atomavtalen er verdt å ta vare på. Der dukket han også opp i Trumps favorittprogram «Fox and Friends» for å advare mot at avtalen skrotes uten en plan B.

Smiger

Johnson var innom utenriksdepartementet, der han møtte sin amerikanske motpart Mike Pompeo, som er kjent for sine svært kritiske holdninger til Iran. Han møtte visepresident Mike Pence, og han forsøkte også å smigre Trump i et intervju med Sky News.

Hvis Trump både kan «fikse» Iran-avtalen og løse konflikten med Nord-Korea, så fortjener han Nobels fredspris, framholdt Johnson.

Men så langt peker alt på at Trump ikke har latt seg overbevise. At han allerede tirsdag vil kunngjøre sin beslutning, lover ikke godt verken for Iran-avtalen eller Storbritannia, Frankrike og Tyskland, som de siste ukene har gjort alt de kan for å få Trump til å beholde avtalen.

Langet ut mot Kerry

Tidligere mandag anklaget også Trump USAs tidligere utenriksminister John Kerry for å ha drevet «skyggediplomati» om det Trump omtaler som «den veldig dårlige forhandlede Iran-avtalen».

– Han var den som skapte dette ROTET i utgangspunktet, skrev Trump på Twitter.

Kerry spilte en viktig rolle da atomavtalen med Iran ble framforhandlet av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU sommeren 2015. Fredag skrev The Boston Globe at Kerry har hatt privatmøter med utenlandske tjenestemenn for å pønske ut en strategi for å få Trump-administrasjonen til å beholde avtalen.

Kerry møtte blant annet Irans utenriksminister Mohammed Javad Zarif i Norge i juni 2017 da begge deltok på Oslo Forum på Losby Gods, skriver avisen.

Usikker framtid

Spørsmålet er hva som skjer med atomavtalen hvis USA trekker seg og gjeninnfører økonomiske sanksjoner mot Iran. Forsker Sverre Lodgaard mener EU kan opprettholde Iran-avtalen uten USA, men da må unionen evne å beskytte sitt næringsliv mot amerikanske sanksjoner.

Iran har tidligere sagt at landet vil anse avtalen som oppsagt hvis USA trekker seg, men mandag antydet Irans president Hassan Rouhani at Iran allikevel kan komme til å overholde den. Ifølge Rouhani forutsetter det at de andre partene som framforhandlet avtalen, sikrer at Iran fortsatt kommer godt ut av det.

– Hvis vi kan få det vi vil ha uten amerikanerne, så kommer Iran til å fortsatt opprettholde avtalen, sa Hassan Rouhani, ifølge Reuters.

EU viktig for Iran

Sverre Lodgaard, seniorforsker ved NUPI, avviser ikke muligheten for en slik løsning.

– Det er en mulighet, men det avhenger først og fremst av EUs vilje og evne til å beskytte sitt næringsliv og bankvesen mot amerikanske sanksjoner, sier Lodgaard til NTB.

Lodgaard understreker at økonomiske forbindelser til EU er svært viktig for Iran. Samtidig mener han at USA har brutt med Irans forventninger til avtalen.

– All iransk handel med USA er forbudt, med unntak av tepper, matvarer, fly og flydeler. President Donald Trump har hele tiden sabotert avtalen etter beste evne, sier forskeren, og viser til Trump i februar blokkerte en avtale verdt 16,6 milliarder dollar mellom Boeing og Iran.