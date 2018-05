Kilder: Haspel tilbyr å trekke sitt kandidatur som CIA-sjef

Haspel tilbyr seg å trekke sin nominasjon som følge av bekymringer for at debatten rundt det brutale avhørsprogrammet hun i sin tid ledet i CIA, kan skade både hennes og CIAs rykte. Det opplyser to høytstående embetsfolk i Trump-administrasjonen, på betingelse av anonymitet, overfor AP. Saken ble først omtalt av The Washington Post søndag.

Haspels utspill kom fredag da tjenestefolk i Det hvite hus innhentet ytterligere detaljer rundt Haspels engasjement i CIAs nå avsluttede brutale avhørsmetoder av mistenkte etter 11. september-angrepene. Informasjonsinnhentingen er ledd i Det hvite hus' forberedelser til høringen i Senatet onsdag, der Haspel er ventet å bli grillet av senatorene.

Nominasjonen står fortsatt, og Haspel har presidentens støtte, forsikrer kildene.

Haspel er konstituert CIA-direktør etter at CIA-sjef Mike Pompeo ble utpekt til ny utenriksminister av Trump. Haspel har bakgrunn som CIA-agent og leder for CIAs hemmelige virksomhet. Hun har bemannet en rekke CIA-stasjoner verden rundt etter at hun ble ansatt i etterretningsorganet i 1985, og har forsvart sin deltakelse i tortur av fanger.