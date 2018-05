Trump forsvarer Haspel: – Får tyn fordi hun var for tøff mot terrorister

– Min høyt respekterte nominerte til å bli CIA-direktør, Gina Hapsel, har fått kritikk fordi hun var for tøff mot terrorister, skriver Trump på Twitter mandag.

– Tenk på det, i disse veldig farlige tider har vi en svært kvalifisert kandidat. En kvinne som Demokratene vil ha ut fordi hun var for tøff mot terror, tilføyer presidenten.

Utspillet hans kommer etter at Washington Post meldte at Haspel hadde tilbudt seg å trekke sitt kandidatur til å ta over CIA-ledervervet. Ifølge avisa frykter Haspel at hennes forbindelse til det omstridte avhørsprogrammet hun tidligere ledet i CIA, kan skade både hennes og organisasjonens rykte.

Støtte fra Det hvite hus

Det angivelige tilbudet er blitt bekreftet av to høytstående embetsfolk i Trump-administrasjonen overfor AP. Det hvite hus understreker imidlertid i likhet med presidenten at Haspel har deres støtte.

– Hennes nominasjon vil ikke bli stanset av partiske kritikere, sier talsperson Raj Shah ved Det hvite hus, ifølge Fox News.

Han mener opplysningene kommer fra personer som sympatiserer med borgerrettighetsorganisasjonen ACLU, som har vært svært kritiske til avhørsprogrammet Haspel ledet.

Må møte i Senatet

Haspels utspill kom fredag, samtidig som tjenestefolk i Det hvite hus innhentet ytterligere detaljer rundt Haspels rolle i CIAs omstridte metoder for avhør av mistenkte etter 11. september-angrepene.

Metodene brukes ikke lenger, men informasjonsinnhentingen er et ledd i Det hvite hus' forberedelser til høringen i Senatet onsdag, der Haspel er ventet å bli grillet av senatorene.

Haspel er konstituert CIA-direktør etter at tidligere CIA-sjef Mike Pompeo ble utpekt til ny utenriksminister av president Donald Trump. Haspel har bakgrunn som CIA-agent og leder for CIAs hemmelige virksomhet. Hun har bemannet en rekke CIA-stasjoner verden rundt etter at hun ble ansatt i 1985, og har forsvart sin deltakelse i tortur av fanger.