Journalist dømt til å avsløre kildemateriale i Canada

– Det er en mørk dag for pressefriheten, skriver arbeidsgiver Vice Media i en pressemelding fredag.

De anket dommen på vegne av journalisten Ben Makuch.

Den canadiske journalistforeningen CAJ kaller dommen et tilbakesteg for de canadiske mediene, og mener det er uheldig for alle som vil fortelle sannheten mot makter eller regjeringens urett.

– Høyesterett feilet kraftig

– Landets høyesterett feilet kraftig i dagens avgjørelse, sier CAJ-president Karyn Pugliese.

Saken omhandler en serie artikler utgitt av Makuch i 2014, basert på tekstmeldinger med den terrormistenkte canadieren Farah Shirdon. Artiklene inneholder uttalelser fra Shirdon som, om det er sant, kan brukes som sterke beviser for knytte han til flere terrorsaker.

Myndighetene tror den terrormistenkte mannen ble drept i Syria.