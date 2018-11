EU-lederne viste sterke følelser etter skilsmisseavtalen. De ble ikke gjengjeldt: – Jeg tror vi har de beste dagene foran oss, sa May.

Etter at Storbritannia og EU søndag formiddag undertegnet den historiske skilsmisseavtalen, fikk følelsene fritt utløp hos mange EU-ledere. Storbritannias 40 år lange og konfliktfylte ekteskap med EU kan snart være ved veis ende.

– Det er ingen grunn til å heve glassene. Dette er en trist dag, sa EU-kommisjonens sjef, Jean-Claude Juncker.

Ifølge ham er det en «tragedie» når et så stort medlemsland som Storbritannia går ut av unionen.

"It's not a moment for jubilation nor celebration, it's a sad and tragic moment" - President of the European Commission Jean-Claude Juncker on the day EU leaders approve the #Brexit deal



Live updates: https://t.co/AKnzP5aA4q pic.twitter.com/ilO4ahU5jz — BBC News (UK) (@BBCNews) November 25, 2018

Avfeide Merkel

Geert Vanden Wijngaert / AP/ NTB scanpix

Det samme uttrykte Tysklands forbundskansler, Angela Merkel:

– Det er en historisk dag som utløser svært motstridende følelser. Det er tragisk at Storbritannia forlater EU etter 45 år, men vi må selvsagt respektere det britiske folkets beslutning, sa en følelsesladet Merkel.

Da Theresa May ble konfrontert med Merkels uttalelser, og spurt av britisk presse om hun anerkjenner og forstår Merkels tristhet, svarte May iskaldt:

– Nei. Vi må videre. Jeg tror vi har de beste dagene foran oss, og jeg er full av optimisme for fremtiden. Men vi skal fortsatt ta vare på våre venner i Europa, sa May på pressekonferansen.

Hjem til tøffe tak

Geert Vanden Wijngaert / AP/ NTB scanpix

Etter søndagen å dømme, kan det virke som om Theresa May har flere venner i Europa enn i Storbritannia. Hun reiser nå hjem til uker med knallhard politisk kamp for å få avtalen gjennom i det britiske parlamentet.

May har også varslet at hun vil reise landet rundt de nærmeste ukene for å overbevise folk om at avtalen som ligger på bordet, er den riktige. Hun har skrevet et personlig brev, som skal deles ut til alle husstander, med tittelen: «My letter to the nation».

– Hvis folk tror det på en eller annen måte blir flere forhandlinger, så er det ikke sånn. Dette er avtalen som ligger på bordet, dette er den best mulige avtalen, og det er den eneste mulige avtalen, sa May.

Det høyeste hinderet

Det aller vanskeligste blir å få avtalen gjennom i parlamentet. Slik det ser ut nå, har Theresa May rett og slett ikke det nødvendige flertall.

Det viser blant annet en opptelling BBC har gjort.

Statsministeren presses fra alle kanter. Opposisjonspartiet Labour har stemplet avtalen som et nederlag som ikke fortjener parlamentets støtte. De nordirske unionistene i DUP, som May er avhengig av for å ha flertall i Parlamentet, har krevd at avtalens løsning for irskegrensen må strykes.

Skotske politikere krever tettere tilknytning til EU-markedet.

Fakta: Ikke flertall i det britiske parlamentet Nå skal brexitavtalen godkjennes i det britiske parlamentet. 13. desember har vært nevnt som mulig dag. Theresa May har foreløpig ikke flertall for avtalen. Hun trenger 320 stemmer for å få den igjennom. Det konservative partiet har 325 stemmer + 10 ekstra stemmer fra det nordirske støttepartiet DUP. Men: DUP vil ikke støtte avtalen. (-10) Så mange som 58 brexitere i hennes egen parti sier nei til avtalen (-58) Flere medlemskapstilhengere i hennes egen parti vil også stemme nei til avtalen. De vil ha en ny folkeavstemning (-14) Mange i Labour har sagt de vil stemme mot (-15 eller flere.) Det skotske nasjonalistpartiet (SNP) vil trolig stemme mot. Kilde: BBC

Fullstendig splittet

Matt Dunham / AP / NTB scanpix

Men verst er splittelsen i hennes eget parti. En lang rekke politikere fra Mays eget konservative parti har gjort det krystallklart at de er innstilt på å stemme nei til avtalen.

Nå er det ikke bare den harde kjernen, med Boris Johnson og Jacob Rees-Mogg i spissen, som lager trøbbel. De mener Storbritannia er best tjent med å «kræsje ut av EU» uten en avtale.

De siste ukene skal også en gruppe «softlinere», hovedsakelig ministre i Mays egen regjering, ha jobbet med en plan B som skal tas ut av hatten om brexit faller i parlamentet, ifølge The Telegraph.

Dette skal være en avtale som ligger mellom en EØS-avtale og den såkalte «Canada pluss» -frihandelsesavtalen, som begge vil gi Storbritannia tilgang til det indre marked.