Ny behandling kan ha livreddende potensial for barn med peanøttallergi

«Ikke prøv dette hjemme». Talen er klar fra forskerne som står bak studien som gir nytt håp for barn med peanøttallergi.

The New York Times skriver at målet med studien er å redusere risikoen for dødelige utfall av allergiske reaksjoner mot peanøtter hos barn.

Barnet skal tåle å bli utsatt for mindre mengder peanøtter, for eksempel inntak ved en feiltagelse. En kur mot peanøttallergi er altså ikke på tapetet. Det poengterer forskeren James R. Baker ved Food Allergy Research & Education.

– Men det er et godt steg i riktig retning, og resultatene er bedre enn forventet, sier han til The New York Times om studien som er utviklet av Aimmune Therapeutics.

Fakta: NØTTEALLERGI Nøtteallergi er en unormal reaksjon på nøtter når kroppen reagerer på proteinene i nøttene.

Nøtteallergi er den matallergien som gir flest allergiske reaksjoner i den vestlige verden.

En klinisk allergi mot nøtter varer ofte livet ut. I enkelte tilfeller kan man vokse det av seg.

20–25 prosent av alle med nøtteallergi har også peanøttallergi.

Barn reagerer kraftigere enn voksne på proteinene i peanøtter. Kilde: Norges Astma- og Allergiforbund

Ikke lenger livstruende

I praksis fungerte studien slik at deltagerne ble utsatt for en økende mengde peanøttprotein daglig i seks måneder. Deretter fulgte seks måneder med vedlikeholdsbehandling. Prosessen ligner en studie som ble gjort av samme selskap og offentliggjort i 2016. Her ble det brukt plaster med peanøttprotein som skulle trenge inn i huden.

To tredjedeler av de totalt 372 barna som deltok i studien kunne ved endt behandlingsperiode innta 600 milligram peanøttprotein uten allergisk reaksjon. Det tilsvarer omtrent to peanøtter.

– Det sier mye om hva de kan tåle dersom de ved en feiltagelse får i seg en peanøtt. Da er det ikke lenger snakk om en livstruende allergisk reaksjon, sier James R. Baker ved Food Allergy Research & Education.

Ifølge Norges Astma- og Allergiforbund kan nemlig de aller fleste allergikere med nøtteallergi tåle en spormengde nøtter og kan derfor spise produkter merket «kan inneholde spor av nøtter».

– Kan slippe å leve i frykt

Behandlingen fungerte for øvrig ikke for alle deltagerne. 20 prosent av barna i den aktive behandlingsgruppen trakk seg fra studien etter det som blir betegnet som «uønskede hendelser». 14 prosent av barna ble også nødt til å få sprøyter med adrenalin.

Når det gjelder voksne hadde behandlingen ingen effekt.

Michael Perkin, en klinisk epidemiolog og pediatrisk allergikonsulent ved University of London sier til The New York Times at resultatene av studien likevel er svært spennende, særlig for barnefamilier.

– Den psykologiske effekten av å slippe å leve i frykt, er enorm. Det er umulig å anslå hvor stor lettelse det er snakk om, sier han.

Studien ble nylig offentliggjort ved en konferanse for the American College of Allergy, Asthma & Immunology i Seattle.

Håpet nå er at behandlingsmetoden som benyttes i studien, blir formelt godkjent som en medisinsk behandling. Ifølge The Guardian sikter Aimmune Therapeutics til at en slik godkjennelse vil komme innen midten av 2019.

Frykter hjemmelagde behandlinger

Til tross for at resultatet av studien er lovende for allergikere, er det flere som uttrykker bekymring for prisen på en slik behandling.

I praksis skal behandlingen fungere slik at kapsler med peanøttprotein strøs over maten til barnet. Men dersom den ferdige behandlingen får en høy prislapp fryktes det at familier med dårligere råd kan forsøke å gjennomføre en slags hjemmelagd behandling, med selvdosert peanøttmel.

Det fraråder Michael Perkin sterkt.

– Å forsøke å dosere den korrekte mengden peanøttprotein er spekket med potensiell risiko. Skjelver forelderens hånd litt, kan man gi 10, 20 eller 50 ganger større dosering og trigge en helt annen reaksjon, forklarer han.