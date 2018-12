Trump avlyser G20-pressekonferanse av hensyn til Bush-familien

Den tidligere amerikanske presidenten døde fredag, 94 år gammel.

Trump skriver i en Twitter-melding at han hadde sett fram til å holde en pressekonferanse ved avslutningen av G20-toppmøtet, men at han velger å utsette den til etter Bush seniors bisettelse av respekt for Bush-familien.

Trumps pressetalskvinne Sarah Sanders opplyste lørdag at president Trump og førstedame Melania vil delta i bisettelsen til Bush.

George H.W. Bush, som var USAs president fra 1989 til 1993, blir æret med en statsbegravelse og skal bisettes i Washington Cathedral. Dato for bisettelsen er ikke kunngjort ennå.