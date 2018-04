Med unntak av den sporadiske bjeffingen til en ilter hund og de plutselige vindkastene som feier over åsene, er det stillheten som råder i Rabrovo. Spøkelsesaktige hus og tomme gater gir stedet preg av å være en forlatt filmkulisse.

Det er nesten vanskelig å forestille seg at det på 60–tallet bodde over 4000 mennesker her, for i dag har landsbyen bare noen hundre innbyggere.