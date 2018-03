Aktor Jakob Buch-Jepsen ville vite i hvilken rekkefølge parteringen skjedde. Det har betydning fordi Wall ifølge tiltalen døde enten ved å ha fått halsen skåret over eller ved kvelning.

Madsen svarte med å si at han ikke forstår hvorfor det er viktig for påtalemyndigheten å få svar på detaljspørsmål.

– Jeg har ikke lyst til å gjøre det her til en rasjonell ting, for det var det ikke. Det var ikke gjennomtenkt, sa han ifølge Ritzau.

Han avviste at han skal ha blitt inspirert av filmer hvor kvinner utsettes for vold. Etterforskere har funnet slike filmer på hans telefon.

Fakta: U-båtsaken i København Den privatbygde ubåten UC3 Nautilus forlot havnen i København torsdag 10. august med to personer om bord – den danske oppfinneren Peter Madsen (46) og den svenske journalisten Kim Wall (30). Hun var med for å lage en reportasje om Madsen.

Fartøyet ble meldt savnet seks timer senere av Walls kjæreste.

Etter en leteaksjon ble ubåten funnet fredag 11. august i Køge Bugt sør for København. En halvtime senere sank båten. Madsen ble berget. Han forklarte først at han hadde satt Wall i land i København flere timer tidligere.

Ubåten ble hevet og gjennomsøkt. Ingen personer ble funnet i fartøyet. Tekniske undersøkelser viser ifølge politiet at ubåten ble senket med vilje. Det er funnet spor av Walls blod inne i ubåten.

Halvannen uke etter at hun ble meldt savnet, 31. august, ble torsoen (overkroppen) av Wall funnet i strandkanten ved Amager i København. I løpet av høsten ble resten av kroppsdelene funnet.

Madsen ble varetektsfengslet og først siktet for uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter og for likskjending. Under fengslingsmøtet 5. september ble siktelsen skjerpet til forsettlig drap.

30. oktober ble det kjent at Madsen har tilstått å ha partert kroppen og dumpet likdelene i sjøen.

Madsen har hele tiden nektet for å ha drept Wall. Han sier hun døde som følge av en ulykke om bord på ubåten, men han har flere ganger endret forklaring om hvordan det skjedde.

16. januar opplyste dansk politi at Madsen er tiltalt for overlagt drap på Wall. Rettssaken starter i Københavns Byret 8. mars. Dom ventes 25. april. Påtalemyndigheten vil kreve Madsen dømt til fengsel på livstid, sekundært legge ned påstand om forvaring.

Spørsmål om verktøy

Aktor stilte også Madsen en rekke spørsmål om verktøyet som ble beslaglagt og om disse ble benyttet i forbindelse med parteringen.

Spørsmålene rundt verktøyet er sentrale fordi det kan avdekke om Madsen hadde planlagt å drepe Wall, slik han er tiltalt for.

Madsen opplyste at det var litt tilfeldig at det var nettopp slike verktøy i ubåten, men vedgikk ifølge SVT at det kan ha vært samme dag som Wall skulle komme om bord at han tok med seg skarpslipte skrujern og metallrør.

Han forklarte at han ønsket å kaste hele liket i sjøen, men at det ikke var mulig. Det som skjedde var så forferdelig at han ikke ville gå inn i detaljene, gjentok han ifølge TT.

– Jeg var i en sinnssyk situasjon, sa han.

Nektet blankt for seksuell handling

Han tok til motmæle da aktors spørsmål gikk i retning om han hadde foretatt seg noe seksuelt etter at Wall var død.

– Hvordan kan du overhodet spørre, utbrøt han.

Ifølge tiltalen ble det konstatert 14 knivstikk som påtalemyndigheten mener viser at Madsen hadde et seksuelt motiv for å drepe Kim Wall.

Madsen nekter fullt og helt at det var noe «eksotisk eller perverst motiv». Skadene oppsto da han forsøkte å sørge for at kroppsdelene skulle synke i havet, forklarte han.

Han hevdet videre at det er juridisk umulig at han kunne utnytte Wall seksuelt fordi hun var død.

Påtalemyndigheten mener Madsens forklaring ikke henger sammen på flere punkter, og viser til tidslinjen.

Madsen har forklart at Wall døde like etter klokken 23, men at parteringen skal ha skjedd rundt klokken 7 om morgenen neste dag. Aktor mener stikkskadene ble påført i tiden rundt dødstidspunktet, melder SVT.