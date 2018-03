Madsen-saken: Retten fikk se brutal voldsvideo

Rettssaken mot den drapstiltalte ubåtbyggeren har hatt pause i knapt to uker, men onsdag fortsatte den der den slapp første rettsdag 8. mars – med utspørring av Madsen. Hans interesse for filmer av tortur og drap ble et hovedtema under dag to av rettssaken.

Skriftlige beskrivelser Madsen har lastet ned av sex og vold mot kvinner ble også lest opp i retten i København.

Tross protester fra Madsens forsvarer, ble tre filmer som viser drap på kvinner vist for retten. To av dem var animasjonsfilmene som ble funnet på harddisken hans. Disse nekter han for å ha sett.

Den tredje filmen viste et drap på en virkelig kvinne, ifølge SVT. Ifølge påtalemyndigheten skal Madsen ha sett på filmen samme dag som Kim Wall døde. Han skal ha funnet fram til den etter å ha brukt søkeord som halshogging og smerte.

Filmen, som varte litt under ett minutt, ble kun vist rettens aktører. Ifølge flere medier virket det som Madsen unnlot å se på monitoren da filmen ble vist. Han vedgikk i retten å ha sett den tidligere, og beskrev den som «dypt frastøtende», ifølge Ritzau.

– Det hender at jeg en gang imellom har søkt etter materiale og sett på det av emosjonelle grunner, forklarte Madsen.

Fakta: U-båtsaken i København Den privatbygde ubåten UC3 Nautilus forlot havnen i København torsdag 10. august med to personer om bord – den danske oppfinneren Peter Madsen (46) og den svenske journalisten Kim Wall (30). Hun var med for å lage en reportasje om Madsen.

Fartøyet ble meldt savnet seks timer senere av Walls kjæreste.

Etter en leteaksjon ble ubåten funnet fredag 11. august i Køge Bugt sør for København. En halvtime senere sank båten. Madsen ble berget. Han forklarte først at han hadde satt Wall i land i København flere timer tidligere.

Ubåten ble hevet og gjennomsøkt. Ingen personer ble funnet i fartøyet. Tekniske undersøkelser viser ifølge politiet at ubåten ble senket med vilje. Det er funnet spor av Walls blod inne i ubåten.

Halvannen uke etter at hun ble meldt savnet, 31. august, ble torsoen (overkroppen) av Wall funnet i strandkanten ved Amager i København. I løpet av høsten ble resten av kroppsdelene funnet.

Madsen ble varetektsfengslet og først siktet for uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter og for likskjending. Under fengslingsmøtet 5. september ble siktelsen skjerpet til forsettlig drap.

30. oktober ble det kjent at Madsen har tilstått å ha partert kroppen og dumpet likdelene i sjøen.

Madsen har hele tiden nektet for å ha drept Wall. Han sier hun døde som følge av en ulykke om bord på ubåten, men han har flere ganger endret forklaring om hvordan det skjedde.

16. januar opplyste dansk politi at Madsen er tiltalt for overlagt drap på Wall. Rettssaken starter i Københavns Byret 8. mars. Dom ventes 25. april. Påtalemyndigheten vil kreve Madsen dømt til fengsel på livstid, sekundært legge ned påstand om forvaring.

Nekter å ha filmet Wall

Aktor Jakob Buch-Jepsen ønsket å vise filmene fordi man mener at det kan knyttes til dødsårsak. Ifølge rettsmedisinerne som foretok obduksjonen, døde den svenske journalisten etter å ha fått halsen skåret over eller ved kvelning. Madsen nekter for dette, og står fast ved forklaringen om at hun døde som følge av undertrykk i ubåten og at det oppsto giftige gasser.

Madsen understreket i svarene sine at materialet han har søkt etter på nettet, er fiktive beskrivelser. Han sammenlignet det med å se Quentin Tarantino-filmene «Kill Bill».

– Hvis man skulle skrive ned handlingen, så ville jo også disse virke voldsomme, sa han.

Madsen fikk også flere spørsmål om han filmet Kim Wall, noe han benektet. Han hadde med seg et videokamera i ubåten, men det er ikke funnet noe minnekort. Mobiltelefonen hans er heller ikke funnet.

Motvillig

Gjennom dagen var Madsen lite villig til å svare på det han ble spurt om, og besvarte flere ganger aktors spørsmål med motspørsmål. Til slutt grep dommer inn.

– Det er altså ikke aktor som skal svare på spørsmål, instruerte Anette Burkø.

Parteringen av liket var et av temaene han var særlig motvillig til å uttale seg om. Aktor ville vite i hvilken rekkefølge det hadde foregått for å etablere hendelsesforløpet i ubåten den 10. august i fjor.

– Jeg var i en sinnssyk situasjon, svarte Madsen, og svarte ellers med å si at han ikke forstår hvorfor detaljene er viktig for påtalemyndigheten.

– Ikke psykopat

Han tok til motmæle da aktors spørsmål gikk i retning om han hadde foretatt seg noe seksuelt etter at Wall var død. Og han nektet blankt for å ha beholdt noen av klærne hennes som et slags trofé.

– Jeg er ikke psykopat, og jeg tenker ikke på den måten, sa han.

Ifølge tiltalen ble det konstatert 14 knivstikk i kvinnens underliv. Påtalemyndigheten mener derfor at Madsen hadde et seksuelt motiv for å drepe Kim Wall.

Det framgikk i retten at påtalemyndigheten mener Madsens forklaring ikke henger sammen på flere punkter, for eksempel når det gjelder tidslinjen. Madsen har forklart at Wall døde like etter klokken 23, men at parteringen skal ha skjedd rundt klokken 7 om morgenen neste dag. Aktor mener stikkskadene ble påført i tiden rundt dødstidspunktet, melder SVT.

Spurt om forholdet til kvinner

Under utspørringen fra forsvarer Betina Hald Engmark snakket Madsen om forholdet til andre kvinner. Han beskrev seg selv som en beskytter, en som kvinner kunne komme til når de trengte trøst eller hadde blitt behandlet dårlig av andre menn, ifølge TT.

Torsdag starter den første av seks dager med utspørring av 37 vitner – personer som har vært tilknyttet Madsens verksted, personer som har vært på tur med ubåten, og ulike kvinner som Madsen har hatt forhold til. Rettsmedisineren skal også vitne om funn som ble gjort under obduksjonen.