Amerikanske myndigheter innrømmer funn av det de mistenker er falske basestasjoner i Washington

Bruk av falske basestasjoner har lenge vært en bekymring. Amerikansk etterretning og politimyndigheter, som selv bruker slikt utstyr, har vært tause om saken til nå, skriver nyhetsbyrået AP tirsdag kveld.

I et brev til Oregon-senator Ron Wyden, som AP har fått innsyn i, bekrefter departementet for innenlands sikkerhet at de i fjor identifiserte det de mistenker er ulovlig bruk av falske basestasjoner i landets hovedstad.

Basestasjonenen skal ha blitt oppdaget i en 90-dagersperiode i januar i 2017, ifølge myndighetene.

Ukjent hvem som står bak

Ved hjelp av de hemmelige senderne, som opptrer som falske basestasjoner i mobilnettene, kan de som bruker dem overvåke mobilaktiviteten i et område.

Med et tastetrykk vil den såkalte IMSI-catcheren utgi seg for å være en ordinær basestasjon i mobilnettene. Den falske basestasjonen utkonkurrerer alle andre basestasjoner i området. Telefonene kobler seg på.

De som overvåker, kan se hvilke telefoner som er aktive i området, følge bevegelsene til enkeltpersoner og samle data over mobiltrafikken i området de overvåker.

Avhengig av utstyret som brukes, kan identiteten til opptil 1000 mobiltelefoner registreres i løpet av minutter.

Amerikanske myndigheter har, ifølge AP som siterer fra brevet, ikke konkludert hvordan type utstyr som ble brukt eller hvem som har brukt utstyret. De vil heller ikke si noe om hvor mange falske basestasjoner de fant eller hvor de fant dem.

Fakta: IMSI og basestasjon? Her er ordforklaringene du trenger Basestasjon: En radiosender som er bindeleddet for trafikk mellom mobil­telefonene og telefonnettet. IMSI-nummer: Et unikt, globalt nummer for hvert mobilabonnement. Dette identifiserer den enkelte bruker. IMSI står for International Mobile Subscriber Identity og er på opptil 15 sifre. IMSI-fanger: Overvåkingsutstyr for mobiltrafikk. Opptrer som en falsk basestasjon mellom mobilbrukere og de ekte basestasjonene. Brukes til avlytting, jamming, kartlegging eller hacking.

I brevet påpeker myndighetene at lite er gjort for å forebygge bruk av falske basestasjoner. De føderale kommunikasjonsmyndighetene satte for fire år siden ned en egen gruppe for falske basestasjoner, men ifølge AP har de aldri laget en rapport og møtes ikke lenger jevnlig.

I 2015 innrømmet Oslo-politiet overfor Aftenposten at de bruker falske basestasjoner i gjennomsnitt én gang hver eneste uke for å overvåke mobiler.

Hver gang norske myndighetene setter i gang en operasjon med mobilovervåking i et område, skal de etter loven varsle tilsynsmyndighetene. Norske myndigheter holder hemmelig når og i hvilke områder de setter opp mobilovervåking i Norge.

Før Aftenpostens artikler om mobilovervåking i Oslo i 2014 var den offisielle versjonen fra norske myndigheter at dette utstyret ikke ble brukt i det hele tatt av politiet eller PST. Kun ett varsel kom inn, fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Men nå skyter den rapporterte bruken av denne typen mobilovervåking i været.

Norsk politi brukte falske basestasjoner i 107 tilfeller i fjor

I 2016 kunne Aftenposten for første gang presentere et større innblikk i norske myndigheters hemmelige mobilovervåking. Og i februar 2017 ga norske myndigheter for første gang innsyn i en oversikt over hvor ofte de bruker falske basestasjoner i løpet av et helt år.

Det ble da rapportert om 71 varsler om oppretting av falske basestasjoner fra politiet, PST og Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Tilsynsmyndighetene sa da at de regnet med at all bruk ble varslet.

Tall Aftenposten fikk innsyn i januar i år, viser at veksten i antall varsler fortsetter i ekspressfart. I fjor brukte politiet, PST eller NSM falske basestasjoner ved 107 tilfeller.

– Vi konstaterer at det har vært en økning i varslene om bruk av IMSI-catchere. Bakgrunnen for økningen kan vi ikke si sikkert, men generelt vet vi jo at sikkerhet og beredskap blir stadig viktigere, og at elektronisk kommunikasjon er vesentlig på «alle sider» i samfunnet, sa Elisabeth Aarsæther, direktør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) i januar.