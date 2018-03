Nervegiftangrepet: 50 britiske diplomater blir utvist fra Russland

Russland har allerede utvist 23 briter etter at britene utviste like mange russere like mange som britene utviste etter nervegiftangrepet mot den tidligere russiske spionen Sergej Skripal og hans datter Julia i den engelske byen Salisbury.

London hevder at Moskva sto bak angrepet, noe russerne nekter for.

Den britiske ambassadør, Laurie Bristow, ble fredag innkalt til utenriksdepartementet i Moskva og fikk da beskjed om at London har én måned på seg til å kutte ned sin diplomatiske representasjon i Russland til samme antall diplomater som russerne har i London.

Lørdag sier det russiske utenriksdepartementets talskvinne Maria Sakharova til Reuters at dette innebærer at Storbritannia blir nødt til å kutte «litt over 50» av sine diplomater i Russland.

– Vi har bedt om likevekt. Britene har 50 flere diplomater enn russerne, sier Sakharova.

saken oppdateres