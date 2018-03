Nervegiftangrepet: 50 britiske diplomater til blir utvist fra Russland, ifølge Reuters

Forverringen av den allerede spente situasjonen mellom landene kommer etter at Russland fra før har utvist 23 briter som svar på at Storbritannia utviste like mange russere.

Bakgrunnen er at London hevder Moskva sto bak nervegiftangrepet mot den tidligere russiske spionen Sergej Skripal og hans datter Julia i den engelske byen Salisbury, noe russerne nekter for. Moskva hevder at det dreier seg om et vestlig komplott for å sabotere forbindelser mellom østlige og vestlige land og isolere Russland.

Fakta: Attentatet Sergej Skripal er en pensjonert russisk etterretningsoffiser, som i 2006 ble dømt til 13 års fengsel i Russland for å ha spionert på vegne av Storbritannia. Han ble benådet i 2010 som en del av en spionutvekslingsavtale mellom USA og Russland og ble innvilget asyl i Storbritannia. Søndag 4. mars ble Skripal funnet bevisstløs på en benk i Salisbury i England, sammen med sin 33 år gamle datter Julia. Britisk politi har slått fast at de to var utsatt for et attentat der det ble benyttet nervegift. Skripals tilstand er fortsatt kritisk, mens datterens tilstand er bedret. Storbritannias statsminister Theresa May sa mandag 12. mars at det var nervegiften Novitsjok som ble brukt og anklaget Russland for å stå bak. Russland nekter og har etterlyst beviser. Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) gransker nå prøver av den angivelige nervegiften, men har ikke trukket noen konklusjon. Kilde: NTB

Én måneds frist

Den britiske ambassadør, Laurie Bristow, ble fredag innkalt til utenriksdepartementet i Moskva og fikk da beskjed om at London har én måned på seg til å kutte sin representasjon i Russland ned til samme antall personer som russerne har i London.

Lørdag sier det russiske utenriksdepartementets talskvinne Maria Sakharova til Reuters at dette innebærer at Storbritannia blir nødt til å sende hjem «litt over 50» diplomater og teknisk personell i Russland.

– Vi har bedt om likevekt, sier Sakharova.

På byråets direkte spørsmål om dette innebærer at London må kalle hjem nøyaktig 50, svarer talskvinnen:

– Litt over 50.

Uklart hvor mange totalt

Reuters slår i en oppdatering fast at Sakharovas budskap er at de «litt over 50» diplomatene og teknikerne kommer i tillegg til de 23 diplomatene som allerede er blitt tvunget til å reise hjem. En talskvinne for det britiske utenriksdepartementet sier til nyhetsbyrået at Russlands handlemåte er «beklagelig». Hun vil ikke opplyse hvor mange diplomater som må reise.

The Guardian skriver at det britiske utenriksdepartement aldri oppgir hvor mange som arbeider ved de enkelte utenriksstasjonene – av sikkerhetshensyn.

Før utvisningen av de 23 russerne var det ifølge Storbritannias utenriksdepartement 60 diplomater ved Russlands ambassade i London, og i tillegg fire ved generalkonsulatet i Edinburgh, ifølge den britiske kringkasteren BBC.

Russisk UD kalte fredag diplomater fra en rekke land inn på teppet og varslet om at cirka 150 måtte pakke kofferten, blant dem en ansatt ved Norges ambassade i Moskva.