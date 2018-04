Påskekatastrofen i Russland avslørte rystende forhold som sjokkerer russere dypt. Barna i kjøpesenteret hadde ikke en sjanse.

De hjerteskjærende mobilmeldingene fra de innesperrede barna som kjempet for livet under brannen i kjøpesenteret «Vinterkirsebæret», preger de fleste russere dypt.

– Kommer dere ikke og redder oss, sa et av barna som var innesperret i en av kinosalene.

Da katastrofen inntraff, ble mange barn overlatt til seg selv.

De fleste ansatte reddet seg selv, redningsdører var stengt, brannmannskapene rykket ikke inn og fortvilte foreldre måtte stå hjelpeløse utenfor å se mens de snakket med sine barn på telefon.

Alle jentene som var med på klasseturen, døde innestengt i kinosalen på senteret.

Saken har fått mye større konsekvenser enn de fleste trodde.

SPUTNIK / REUTERS

STRINGER/ REUTERS

Mange skurker og veldig få helter

En uke etter brannen i kjøpesenteret i Kemerovo, har det kommet frem mange avsløringer som ryster russere flest:

De fleste døde var små barn, som ble overlatt til seg selv og en sikker død inne i kjøpesenteret. Rømningsveier var stengt, og de fleste ansatte løp av sted. Brannalarmen var slått av. Kjøpesenteret manglet elementære sikkerhets- og brannsystemer. Røyken spredte seg lynraskt da billige kinesiskproduserte leker og plast tok fyr i et lekerom fullt av plast- og gummiballer. Det nye, store kjøpesenteret som ble åpnet i fjor var opprinnelig en fabrikk, og «ble bygget uten tillatelse» ifølge en uttalelse fra russisk politi ifølge Forbes.ru. Da brannmennene kom etter 10–15 minutter, ble de stående ved dørene. De hadde ingen kart eller oversikt over innganger, og senterets sikkerhetsfolk hadde rømt.

Stringer / REUTERS

Foreldre hadde kontakt over mobiltelefon med barna innestengt i en kinosal i lang tid, men klarte ikke overtale brannmannskapene til å gå inn.

En far som hadde snakket med sønnen inne i kinosalen prøvde selv å komme frem, men hadde ingen sjans uten røykdykkerutstyr. Da brannmannskapene ikke rykket inn, ba han fortvilt om å få låne deres utstyr uten å bli hørt.

Saken ble først forsøkt tonet ned i de statlige TV-kanalene, men da katastrofen utviklet seg overskygget dette fullstendig Skripal-saken og utvisningen av diplomater som ellers har preget påsken i Russland.

Skjermdump fra video fra Kuzbass-guvernøren

Vekket hat og frykt

Det som likevel har satt sinnene i kok, er hvordan de lokale myndighetene reagerte:

For å få oppmerksomheten vekk fra lokal korrupsjon og udugelige sjefer, var lokale myndigheter og statlige medier raskt ute med å antyde at «sigøynere eller tsjetsjenske gutter» hadde drevet hærverk og kommet med trusler.

Påstandene fra offentlig hold om at brannen var påsatt, bidro til å bygge opp om myten om at Russland er omgitt av ytre og indre fiender.

Nå tyder alt på at brannen skyldes det elektrisk anlegget, som var satt opp ulovlig.

Inne i lekerommet hang ledninger og løse koblinger ned fra gulvet, og etterforskere mener gnister fra strømledningene har startet brannen.

Neste grep for å skyve russernes oppmerksomhet vekk fra årsakene til brannen, var å utpeke en ukjent ukrainsk blogger som hovedfiende.

Bloggeren prøvde å spre rykter om at over 300 ble drept, og har siden blitt en av de mest omtalte personene i Kreml-kontrollerte medier.

Deretter gikk de lokale myndighetene og mediene løs på de pårørende.

Skjermdump fra TVRain

– Hvem tror du at du er, unge mann?

Da foreldre, pårørende og lokalbefolkningen arrangerte møte 27. mars, ble de anklaget av guvernøren i Kuzbass for å være opposisjonelle og provokatører.

En av de pårørende som krevde regionsjefenes avgang, var Igor Vostrikov, som mistet tre døtre, kona og søsteren i brannen.

– Hvem tror du at du er, unge mann, som prøver å få PR ut av sorgen, sa viseguvernøren til mannen som har mistet hele familien.

– Alle i vårt maktapparat har litt ansvar for det som skjede. Problemet er ikke bare Putin, Beredskapsdepartementet, men alle i vårt maktapparat som bidro til korrupsjonen og neglisjeringen av sikkerheten, sa Vostrikov i et intervju med TVRain.

I etterkant har brannen også blitt fremstilt som «et angrep i ryggen på Putin».

Sergei Gavrilenko / TT / NTB scanpix

Putins drømmeguvernør

– Jeg ber deg personlig om unnskyldning for det som skjedde på vårt territorium, sa guvernør Aman Tulejev til Putin. Tulejev har hatt all makt i Kuzbass-regionen i over 20 år sammen med sine oligark-venner. Hans sønn er blitt mangemillionær.

Han er et eksempel på hvordan Putin har styrt Russland i regionene gjennom sine guvernører, hvor lokale eliter har kunnet gjøre nesten hva de ville så lenge de var lojale mot Putin.

Hans personlige styreform er betegnet som «Kuzbass-sosialisme»:

Guvernøren og oligarkene har utviklet et «frivillig» sosialt system, hvor befolkningen jevnlig får utdelt almisser som sauer, gratis kull, honning, sykler og for eksempel staver for «nordic walking».

– Dette er en vertikal enmannsstyrt region, skrev avisen Meduza om Kuzbass.

– Han har vært unik blant alle de andre russiske guvernørene ved sin evne til å konsolidere alle sosiale lag for å sikre elitens makt.

SPUTNIK / REUTERS

– Hvordan kunne Russland forandre seg så fort?

27. mars var stemningen så opphisset både i Kemerovo og i russiske sosiale medier, at Putin selv dro til byen.

– Da Putin kom til Kemerovo, møtte han sitt eget system, skrev avisen Vedomosti.

– Hvordan kunne Russland forandre seg så fort etter valgene, spør den uavhengige nettavisen Republic, som betegner håndteringen av katastrofen som et «kollaps».

Putin holdt seg vekk fra plassen hvor et par tusen rasende og sørgende pårørende spontant møtte opp i syv timer og krevde guvernørens avgang.

– Kemerovo-tragedien har fått en sosial og politisk dimensjon som tyder på Putin for første gang ble nødt til å gjøre noe som følge av den offentlige opinionen, mener avisen Republic.

Lørdag leverte guvernøren sin oppsigelse til Putin. Dette er svært uvanlig i Russland, hvor Putin stort sett har nektet å la seg presse til å ta slike raske avgjørelser når hans nærmeste lojale støttespillere blir utsatt for offentlig kritikk.

Alexei Druzhinin / TT / NTB scanpix

En serie av arrestasjoner

Så langt er syv personer arrestert og anklaget for til dels grov kriminalitet etter brannen. Blant de arresterte er alt fra kinodamen og en sikkerhetsvakt som hadde slått av alarmen, til brannsjefen i byen, sikkerhetssjefen, kjøpesentersjefen og direktøren for selskapet som leverte sikkerhetssystemet på kjøpesenteret.

Alle er vist frem i bur, noe som er helt vanlig i Russland.

Alle har benektet skyld, men det meste tyder på at de kommer til å få lengre fengselsstraffer. 99 prosent av alle som blir anklaget av den russiske etterforskningskomiteen og fengslet, blir dømt.