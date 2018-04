Denne romstasjonen veier 8,5 tonn og er på full fart mot jorden

Med en fart på opptil 26.000 kilometer i timen er den kinesiske romstasjonen Tiangong-1 på vei mot jorden.

Den har vært i rommet siden 2011 og skulle gjennomføre et oppdrag i to år. Siden den gang har Tiangong-1 vært inaktiv – og i løpet av påskehelgen vil den ødelegges i sammenstøtet med jordens atmosfære.

De siste dagene har det vært vanskelig å si bestemt nøyaktig når, og ikke minst hvor, restene av romstasjonen vil treffe jordens overflate. Nå mener forskerne som observerer den at det vil skje natt til mandag, når klokken er rundt 02.00 i Beijing. Foreløpig er det et slingringsmonn på syv timer i det anslaget, ifølge Aerospace.org.

Anonymous / TT / NTB Scanpix

Liten fare – stort lysshow

Ifølge European Space Agency (ESA) vil den kunne lande hvor som helst mellom 43 grader nord og 43 grader sør. Det utgjør et område fra Midtvesten i USA til New Zealand – nærmere to tredjedeler av jordens overflate.

Men det er ingen fare for at noe treffer Norge. Lindesnes, landets sørligste punkt, er 57 grader nord.

Selv om en metallkonstruksjon på flere tonn raser mot jordens overflate, er det liten fare. I møtet med atmosfæren vil det aller meste av stasjonen brenne opp. Noen deler vil overleve reisen og treffe bakken, men sjansen for å bli truffet er minimal.

ESAs representant forteller BBC at sannsynligheten for å bli truffet av en del av denne romstasjonen er like liten som at du skal bli truffet av lynet to ganger på ett år.

Og når faren er såpass liten, kan det være verdt å få med seg lysshowet for dem som er i nærheten.

De kinesiske romfartsmyndighetene skrev i sosiale medier at det er ingen grunn til bekymring og at Tiangong-1 ikke vil «kræsje i Jorden på en brutal måte som i science fiction filmer. Istedenfor vil den bli til et strålende meteorregn som flytter seg over den stjernefylte himmelen på vei mot jorden», ifølge Phys.org.

Småplukk ved siden av tidligere romstasjoner

Selv om en kinesisk romstasjon på 8,5 tonn høres stort ut, blekner det ved siden av mange andre fartøyer som har falt fra rommet tidligere.

Mange har vært fra Sovjet eller Russland, og størst av dem var den russiske romstasjonen MIR i 2001. Den veide hele 120 tonn.

Den gang falt bitene av den enorme romstasjonen ned over de sørlige delene av Stillehavet. Da kom heller ingen til skade.