Antallet hundreåringer i Japan nærmer seg 70.000

Antallet hundreåringer i landet øker for 48. gang, ifølge rapporten Japans helsedepartement la ut fredag, tre dager før landet marker dagen for respekt for de eldre.

Japan hadde bare 153 hundreåringer i 1963, da departementet startet kartleggingen. Siden har demografien utviklet seg med en hurtig aldring av befolkningen over flere tiår. Fallende fødselsrater har bidratt til å forsterke utviklingen.

Den demografiske utviklingen i Japan har lenge skapt bekymring. Personer som er 65 år eller eldre, er ventet å utgjøre rundt 38 prosent av Japans befolkning i 2060, opp fra 26 prosent i 2015, ifølge National Institute of Population and Security Research.

Forgubbingen blant Japans 126 millioner innbyggere gjør seg synlig på flere områder. Salget av inkontinensbleier er høyere enn salget av barnebleier. Slik har det vært siden 2011.

Seniorer står bak rundt en femtedel av kriminaliteten i Japan, noe som har medført nye utfordringer for fengselsvesenet. Fengselsbetjenter må ofte hjelpe eldre innsatte med å bade og kle på seg, og flere fengsler er blitt bygget om for å fungere bedre som «sykehjem» for innsatte. Tilbakefallsprosenten for senior-kriminelle er også svært høy, noe som eksperter forklarer med at forholdene bak murene oppleves som bedre enn livet utenfor.

Verdens eldste levende person er japanske Kane Tanaka (115), som er fra den sørvestlige byen Fukuoka, ifølge Gerontology Research Group.