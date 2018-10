På en øde bro i Estland møtes to menn ved grenseovergangen til Russland den 10. februar i år. På hver side av broen står væpnede, maskerte menn. De to mennene går rolig mot hverandre og hilser. De skal gå igjennom de siste detaljene i en lang prosess for å få tilbake sine spioner fra fangenskap.

I videoen i vinduet øverst ser du hvordan utvekslingen foregår. Den er tatt av det estlandske sikkerhetspolitiet.