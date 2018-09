Århundrets avtale har USAs president Donald Trump kalt avtalen han og rådgiverne hans skal legge frem for Israel og palestinerne.

Den vil bli lagt frem om to, tre, fire måneder, sa Trump i New York onsdag. Det blir i hvert fall ikke før etter det amerikanske mellomvalget i november, ifølge amerikanske medier.

Netanyahu kan glede seg

Trump stilte til en felles pressekonferanse med Benjamin Netanyahu i New York onsdag.

Den israelske statsministeren har det siste året kunnet glede seg over at Trump-administrasjonen gjentatte ganger har tatt skritt i retning av å tilfredsstille den israelske regjeringens krav, samtidig som de har skuffet palestinerne.

Trump anerkjente Jerusalem som Israels hovedstad i desember i fjor. Den amerikanske ambassaden er blitt flyttet til byen.

USA kuttet i august 2,4 milliarder kroner i støtte til UNRWA, FN-organet som i nesten 70 år har tatt seg av palestinerne som måtte flykte fra jødiske styrker under krigen i 1948. Dette utgjorde 30 prosent av UNRWAs budsjett.

USA har samtidig gjort det klart at bare de som var flyktninger i 1948, vil bli regnet som flyktninger i dag. Antallet vil dermed bli redusert fra 5 millioner til færre enn 500.000, ifølge Washington Post.

PLOs kontor i Washington stenges, som straff for at de ikke har villet forhandle med Trumps svigersønn Jared Kushner og de andre rådgiverne hans.

David Azagury/USAs ambassade/Reuters/NTB scanpix

Jerusalem og flyktningers rett til retur borte fra forhandlingsbordet

Trump har økt sjansene til å lykkes ved å fjerne «uriktige realiteter», hevdet Kushner i et intervju med New York Times for to uker siden.

De grep Trump-administrasjonen har tatt, viser at Jerusalems status og flyktningers rett til retur til Israel i realiteten er borte fra forhandlingsbordet, sier Jørgen Jensehaugen.

Han er førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet og blir seniorforsker ved Fredsforskningsinstituttet (PRIO) fra 1. oktober.

En 1,5-statsløsning

Han tror ikke lenger det dreier seg om en tostatsløsning, noe Trump onsdag sa han foretrakk, men i realiteten en 1,5-statsløsning, hvor palestinerne blir tilbudt den halve staten.

– De vil bli tilbudt en fraksjonert, demilitarisert stat uten en ordentlig hovedstad og flyktningene vil ikke ha noen rett til å returnere til Israel, sier Jensehaugen på telefon fra de palestinske områdene.

Majdi Mohammed /AP/NTB scanpix

– Palestinerne ser rødt

Palestinerne vil neppe få et tilbud om en palestinsk stat langs grensene fra 1967. Israel vil trolig gjøre krav på deler av den okkuperte Vestbredden hvor det i dag bor hundretusener av bosettere.

Jensehaugen tror palestinerne har innsett at de aldri vil få gjennomslag for at 5–6 millioner palestinere skal få flytte til Israel, men de kan ha gjort seg forhåpninger om en pragmatisk løsning. At noen skulle få vende tilbake, mens andre skulle få kompensasjon og muligheten til statsborgerskap i den fremtidige palestinske staten eller i en tredje stat der de nå bor.

– At de blir fratatt rettigheten som de har ifølge folkeretten, får dem til å se rødt, sier han.

Craig Ruttle / AP/NTB scanpix

Gamle krav fjernet – nye krav kommer til

Lite vil stå igjen av palestinernes krav om grensene fra 1967, Jerusalem som hovedstad, flyktningenes rett til retur og anerkjennelse av en palestinsk stat.

– Kravene deres er blitt fjernet eller er blitt spikket ned på, sier Jensehaugen.

– De har reagert så sterkt at de har nektet å snakke med amerikanerne.

Samtidig har Netanyahu kommet med et nytt krav, om at palestinerne må anerkjenne Israel som en jødisk stat. Palestinernes anerkjennelse av den israelske staten holder ikke lenger.

– Dette kan palestinerne heller ikke godta, siden det påvirker rettighetene til ikke-jøder, som utgjør 20 prosent av Israels befolkning. Samtidig gjør det retur for flyktninger enda vanskeligere, sier Jensehaugen.

– Palestinerne har tapt

– Dette er dømt til å mislykkes fordi amerikanerne har gjort seg komplett uakseptabel som megler, mener professor Hilde Henriksen Waage ved Universitetet i Oslo.

Hun tror palestinerne ganske sikkert vil nekte å gå med på forhandlinger med israelerne med USA som megler.

– Konklusjonen er at palestinerne har tapt. Det blir ikke noen palestinsk stat med Jerusalem som hovedstad. Ingen flyktninger vil få vende tilbake. Palestinerne vil kun få lov til å leve under israelsk okkupasjon, mener Henriksen Waage.

Mary Altaffer / AP/NTB scanpix

Trump: – Som en eiendoms-forhandling

Og hvorfor har Trump-administrasjonen valgt denne Midtøsten-politikken?

– Trump har omgitt seg med rådgivere som ikke bare støtter Israel, men høyresiden i Israel, sier Jensehaugen.

Trump sa onsdag at Midtøsten-forhandlingene er som en eiendoms-forhandling.

– Dette vitner også om diplomatisk kunnskapsløshet. Administrasjonen har ikke brukt utenriksdepartementet og har ikke samtalt med palestinerne, sier Jensehaugen.