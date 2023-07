Russland forlenger ikke kornavtalen – dette kan bli konsekvensene

Mandag ble avtalen som sikrer eksport av millioner av tonn korn fra Ukraina til flere sultrammede land, satt på pause. – Det er høyt spill, sier forsker.

To arbeidere i Beirut i Libanon laster ukrainsk korn. Libanon er et av landene som er mest avhengig av det ukrainske kornet. Vis mer

Mandag sa Russland at kornavtalen ikke forlenges med mindre en rekke krav blir oppfylt.

Avtalen har sikret trygg transport av korn fra ukrainske havner under Russlands angrepskrig mot landet.

Det var i juli i fjor at Russland, Ukraina, Tyrkia og FN landet avtalen som skulle gjøre det mulig for ukrainske transportskip å krysse Svartehavet med kornprodukter. Avtalen som løp ut i dag, er blitt forlenget flere ganger. Men denne gangen sa Russland nei.

– Dette er en del av Russlands strategi hvor de prøver å legge press på sine partnere og vise hvor viktig det er at de er med, sier Peter Andersen. Han leder Institutt for geografi ved Universitetet i Bergen.

Fakta Kornavtalen 22. juli i fjor inngikk FN, Russland, Tyrkia og Ukraina en midlertidig avtale om levering av korn. Avtalen fikk navnet Black Sea Grain Initiative. Russland og Ukraina står for mer enn 25 prosent av verdens totale korneksport. FN påpeker at alt kornet som sendes ut av de ukrainske havnene, kommer mennesker i nød til gode, ettersom eksporten bidrar til å roe markedet og begrense veksten i matvareprisene. Globalt står 345 millioner mennesker i mer enn 80 land overfor akutt matusikkerhet. For mange av disse landene er ukrainsk korn en av de viktigste matkildene. Vis mer

Nå krever Russland blant annet bedre vilkår for eksport av kunstgjødsel og andre landbruksprodukter, som er en av deres viktigste inntektskilder. Kreml avviste samtidig at et antatt ukrainsk angrep mot Krym-broen er årsaken til at de nå stopper avtalen.

– Det er høyt spill, sier Andersen.

En skip med 12.000 tonn korn på vei ut fra Odesa i fjor. Russland har ikke godkjent noen nye skip siden 27. juni. Vis mer

Da avtalen ble inngått i juli i fjor, var det stor usikkerhet knyttet til den ukrainske korntransporten. Russland blokkerte ukrainske havner i Svartehavet.

Det førte til massiv prisøkning på mat i land som Sudan, Syria og Jemen, land som er avhengig av det ukrainske kornet. Flere av landene ble drevet inn i gjeldskrise som følge av den plutselige leveringsstansen.

– Erdogan må reparere

Andersen mener Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan er den som eventuelt kan få til en forlengelse av avtalen. Tyrkia var avgjørende for forhandlingene i fjor.

– Erdogan har vært den viktigste for kornavtalen. Det har han vært på grunn av sine mangfoldige handelsinteresser: Tyrkia kjøper korn av Ukraina og Russland, og landet har store interesser i begge land. De kommer til å være en nøkkelspiller i å få til en forlengelse.

– Tyrkia er for øvrig verdens nest største produsent av pasta og baserer seg mye på importert hvete. Så dette betyr mye for Erdogan innenrikspolitisk.

Ukraina er en av verdens største produsenter av korn. Russlands nei til en forlengelse av kornavtalen kan ha stor innvirkning på matsikkerheten i mange land. Her høstes korn i Zghurivka i august i fjor. Vis mer

Vanskelig levering

Selv med en avtale på plass har transporten gått langt fra knirkefritt:

Mange ukrainske bønder har opplevd å få jordene sine dekket av miner. Før de ukrainske skipene får forlate havnene i Svartehavet, må de gjennom omhyggelige russiske inspeksjoner.

Det har ført til lange ventetider og en uforutsigbar situasjon for ukrainske kornbønder og transportører.

Selv om det er stor usikkerhet rundt kornavtalen for øyeblikket, tror Andersen at Russland til slutt kommer til å gå med på enda en forlengelse.

– Jeg tror den forlenges, fordi det er viktig for Russland å holde på vennene sine. Russlands egen avhengighet av internasjonal støtte gjør at de nok kommer til å snu, men det er ikke sikkert.

Den største krisen mener han kommer dersom kornavtalen settes på vent i lengre tid, og de ukrainske bøndene mister viktige inntekter.

– Worst care scenario er at bøndene går tom for kapital og ikke har råd til å plante neste år. Hvis Ukraina forsvinner som produsent fra verdensmarkedet, så vil det få en ekstrem effekt.