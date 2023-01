Det har vært bråk rundt de kongelige reservene i flere land. Prins Harrys bokbombe går lenger enn ventet.

Er det vanskeligere å være kongelig reserve nå enn før?

På slottsbalkongen i 2018 så det harmonisk ut mellom prinsene Harry og William og hertuginnene Kate og Meghan. Nå har det skåret seg helt.

06.01.2023 11:54 Oppdatert 06.01.2023 12:22

Egentlig skulle prins Harrys bok komme på tirsdag. Men flere har alt fått tak i et eksemplar.

På forhånd skrev The Times at boken kunne bli verre for den britiske kongefamilien enn TV-serien som nylig kom. Nå omtales den som en bokbombe.

