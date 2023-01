Klarer ikke å bli enig om ny speaker. McCarthy taper terreng.

Det republikanske partiet i USA klarer ikke å samle seg bak en ny leder i Representantenes hus. Selv etter tre valgrunder er det helt fastlåst.

Dagen blir ikke slik Kevin McCarthy drømte om. Han må kjempe for å bli leder av Huset.

03.01.2023 19:24 Oppdatert 03.01.2023 23:23

Saken oppdateres.

– Jeg har gjort meg fortjent til denne jobben. Vi har gjort oss fortjent til flertallet. Og helvete heller, vi skal vinne i dag, sa Kevin McCarthy til partifellene sine før avstemningen.

McCarthy har jobbet lenge for å bli «Speaker of the House». Lederen for Representantens hus er rett etter visepresidenten i den amerikanske «arverekkefølgen».

Men 20 av partifellene hans mener at han ikke fortjener jobben. De stemte på republikaneren Jim Jordan, som selv støtter McCarthy.

McCarthy fikk 202 stemmer i tredje runde. Han tapte mot demokraten Hakeem Jeffries som fikk 212 stemmer. Den motvillige republikanske kandidaten Jim Jordan fikk 20.

Planen: Fortsett å stemme

Klokken 21.45 norsk tid meldte The Washington Post at McCarthy ikke vil gi seg. Planen er å fortsette å stemme, helt til motstanderne gir seg.

Avisen føyer til at mange av de som stemmer mot McCarthy kommer til å fortsette med det. De har gjort det til karriere å stemme mot de etablerte politikerne.

Republikaneren Ken Buck støtter McCarthy, men sier at han ikke har noen mulighet til å vinne, skriver CNN.

Dermed går valget til en tredje runde. Man må ha et flertall av alle avgitte stemmer for å vinne.

Politico konkluderte med at det er et «åpent opprør» mot partiledelsen. Republikaneren Andy Biggs stemte mot McCarthy i begge omganger. Rett etter nederlag nummer to sendte han ut en tweet der han ba McCarthy om å trekke seg.

Problemet for republikanerne er at heller ikke Jim Jordan er spiselig for et flertall.

Byron Donald stemte for McCarthy de to første omgangene, før han byttet til Jordan. Han forklarer det med at McCarthy åpenbart ikke har støtte.

Opprørerne skaper usikkerhet

I andre og tredje runde stod valget mellom McCarthy fra det republikanske partiet, Hakeem Jeffries fra demokratene og Jim Jordan som kandidat for de republikanske opprørerne.

Jim Jordan selv ba om at alle partifellene stemte på McCarthy. Men opposisjonen i hans eget parti hørte ikke på ham.

Det er første gang på 100 år at man trenger mer enn en avstemning. Mer enn to runder har man ikke hatt på over 150 år.

Gammel drøm brast

McCarthys tap var langt større enn de fleste spådde på forhånd.

Den republikanske veteranen Charlie Dent sa til CNN at han ikke kan forstå hvordan McCarthy kan vinne i senere runder. McCarthy har allerede innfridd mange av de ultrakonservatives krav, til irritasjon for mer moderate partifeller.

Under avstemningen fikk McCarthy hjelp fra en rådgiver.

Splittet parti

Da første runde var over, gikk McCarthy en tur i garderoben for å summe seg. Så kom han tilbake til salen og snakket med partifeller. Han klarte ikke å overbevise en eneste om å endre mening.

Uansett hvem som vinner til slutt, vil det bli en hard jobb å holde partiet sammen.

Republikaneren Dan Crenshaw fra Texas sa til The Hill at de som stemte mot partiets kandidat er «fiender» og ikke vil få komitéverv de ønsker seg.

Flertall, men ikke nok støtte

For å bli valgt som speaker må McCarthy ha et flertall av de 435 representantene med stemmerett. Partiet hans har 222 representanter.

Men det er kjent at minst fem republikanere har sagt at de ikke vil stemme på McCarthy. Dermed kommer han ikke over grensen på 218 for å få flertall.

På møtet med sine egne, skal han ha sagt at rundt 20 partifeller ikke vil stemme på ham. Det utløste sinne fra støttespillerne, som skjelte ut partifellene på neisiden.

Uten en speaker får ikke Huset konstituert seg og tatt medlemmene i ed. Da kan de ikke fungere som lovgivende forsamling.

De får heller ikke betalt, og kan ikke betale staben sin.

Mens prosessen pågår ledes Huset av Cheryl Johnson. Hun er «House Clerk» og den første svarte kvinnen som leder Huset.

Ingen hjelp å få

Det demokratiske partiet sto helt samlet og stemte på Hakeem Jeffries fra New York. Etter reglene må speakeren velges av et flertall.

Om republikanere som misliker McCarthy enten stemmer blankt eller avstår fra å stemme, vil det i føre til at vinneren trenger færre stemmer. Men man må ha fortsatt ha et flertall av de avgitte stemmene.

Dersom kongressen følger sine egne regler, må de fortsette å stemme til en kandidat har fått flertall. Man må rundt 150 år tilbake i tid for å finne flere enn to avstemninger. I både 1849 og 1856 vedtok til slutt forsamlingen at det var nok å få flest stemmer, ikke rent flertall.

Det skjedde etter at henholdsvis 49 og 129 avstemninger ikke hadde gitt en vinner.

Ytre høyre fløy

Da Kevin McCarthy (57) ble valgt inn i kongressen i 2008, var det som en kompromissløs representant for den sterkt konservative «tea party-bevegelsen». Den gang ble han regnet som ytterliggående. Nå møter han motstand fra en ny høyrefløy, som ser på ham som alt for kompromissvillig.

Før dagens avstemning har han forsøkt å komme kritikerne sine i møte. Ikke minst har han gjort det lettere for dem å utløse mistillit og ny avstemning, dersom han gjør noe de misliker.

Men så langt har han ikke klart å overbevise de siste partifellene.

Samtidig med det republikanske opprøret i Representantenes hus, konstituerte Senatet seg.

Der har demokratene et minimalt flertall. De valgte Charles E. Schumer som majoritetsleder uten drama. Republikaneren Mitch McConnell fortsetter som minoritetsleder.