Frigjøringen av byen med nærmere 300.000 innbyggere feires med gledestårer, dansing og flaggparader.

46 minutter siden

Fredag gikk ukrainske styrker inn i Kherson etter at de hadde presset ut russerne fra byen. I åtte måneder var Kherson under russisk okkupasjon.

Det var den eneste regionshovedstaden russerne klarte å sikre seg kontroll over etter at Russland gikk til fullskala angrepskrig mot nabolandet i februar.

De siste døgnet har vært preget av heftig feiring i byen. Til tross for at russerne har slått ut all strømforsyning og telekommunikasjon, tar folk til gatene.

Lokale innbyggere feirer med musserende drikke i sentrum av Kherson lørdag.

Feiring i gatene lørdag, Innbyggerene venter på de ukrainske soldatene.

Ukrainske soldater ble mottatt med jubel i sentrum av Kherson.

En ukrainsk offiser får en klem av en ukrainsk kvinne i sentrum av Kherson lørdag.

Valentyna Buhaiova sto klar med blomster til de ukrainske soldatene da de frigjorde landsbyen hennes, Kyselivka, lørdag.

Det ble smil og gledestårer da de ble overlevert.

Folk hadde tatt med seg små og store flagg ut i gatene.

Bilparader gjennom Kherson lørdag.

Jubel, blomster og klemmer deler ut til ukrainske soldater i Kherson.

Også i sentrum av Kherson ble soldatene overøst med blomster.

Klemmene satt løst.

Innbyggere i frigjorte Kyselivka har satt opp et provisorisk skilt som viser veien til sentrum av Kherson.

Ukrainske soldater ble bedt om å signere flaggene til lokale innbyggere som hadde tatt til gatene

På denne plakaten står det «Kherson ventet på den ukrainske hæren». Vannmelonen er en symbol for Kherson, som er kjent for søte og store vannmeloner.

Flere hadde meg seg EU-flagg i markeringene. Ukraina er ikke med i EU, men har søkt om medlemskap.

Russerne har ødelagt strømforsyningen i byen, men strømaggregater sørget for at festen kunne fortsette gjennom natten.

På sosiale medier sirkulerer en lang rekke videoer som viser sterke møter mellom ukrainske styrker og sivile som har levd under russisk okkupasjon i åtte måneder.

Denne videoen kommer fra Sky News’ team i byen. Den ukrainske nasjonalsangen spilles av fra et lydanlegg mens soldatene mottas av innbyggerne:

En annen video skal vise en ukrainsk soldat som møter sin egen bestemor igjen etter okkupasjonen:

Rådgiveren for Ukrainas innenriksdepartement har delt en video som angivelig viser hvordan innbyggere i Kherson har gjemt ukrainske flagg under okkupasjonen.

En annen video viser innbyggere som løper for å klemme ukrainske soldater som har ankommet sentrum av byen.