Det som kan berge Hunter Biden: Fyll på 1700-tallet og en kvinnemishandler i Texas

Hunter Biden kjøpte en revolver mens han brukte ulovlige rusmidler og løy om rusbruken på et skjema.

Tirsdag må han møte i retten tiltalt for disse forholdene. Det er ventet at han vil erklære seg ikke skyldig.

Bidens advokater antyder at regelen om at narkobrukere ikke kan ha våpen, er i strid med grunnloven. Dette kan få følger for president Bidens mål om strengere våpenlover.