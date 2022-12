Brutale bander herjer Haitis hovedstad

Gjenger som dreper, voldtar og kidnapper folk, har tatt kontroll over deler av den haitiske hovedstaden Port-au-Prince.

Politiet har mistet kontrollen over en stor del av Haitis hovedstad.

NTB-Ritzau

18 minutter siden

Bortføringer er en industri i vekst i Haitis hovedstad, rapporterer BBC.

Mange av de fattige bydelene er farlige å ferdes i fordi de kriminelle gjengene har tatt over kontrollen, og befolkningen terroriseres av hyppige bortføringer.

Ifølge haitiske menneskerettighetsgrupper kontrollerer væpnede grupper rundt 60 prosent av byen og dens omegn. De kontrollerer veier inn og ut, og FN sier at gjenger har drept nesten tusen mennesker i byen mellom januar og juni.

Over 1.000 bortføringer

Flest mennesker blir bortført i morgentimene. De blir gjerne tatt på vei til jobb, og løsespengesummen varierer mellom 200 dollar og én million dollar, tilsvarende mellom 2.000 og 10 millioner kroner.

Ifølge FN ble det registrert 1107 bortføringer i årets første ni måneder.

– De fleste ofre for bortføring kommer tilbake i live hvis løsepengene blir betalt. Men de er blitt utsatt for tortur, og kvinner og jenter er gruppevoldtatt. Menn blir slått og brent blant annet med smeltet plastikk, sier Gedeon Jean fra Haitis senter for analyse og undersøkelser av menneskerettigheter, til BBC.

Han sier at noen ganger ringer bandene til gislenes familier så de kan høre at det pågår en voldtekt.

Mange ville fylle drivstoff da bensinstasjonene åpnet igjen 12. november, for første gang på to måneder. Politiet har tatt tilbake kontrollen over landets viktigste oljeterminal, som en periode var kontrollert av kriminelle gjenger.

Mange sulter

7. juni 2021 ble Haitis president Jevenel Moise skutt og drept i hjemmet sitt av bevæpnede menn. Det er ikke innsatt en erstatter, og Haiti har ingen fungerende nasjonalforsamling. Selve parlamentsbygningen er kontrollert av bander.

Nesten halvparten av byens 11 millioner innbyggere lever i sult, og ifølge FN er det hungersnød i deler av hovedstaden.

FNs menneskerettighetssjef Volker Türk har advart om en «langtrukken, mangefasettert krise», som kan ende med Haitis verste humanitære krise på flere tiår.

Politiet i Haiti har imidlertid gjenvunnet kontrollen over landets viktigste oljeterminal nær Port-au-Prince. En gruppering av bander, som kalles G9, hadde blokkert adgangen til Varreux-terminalen siden september. Dermed ble krisen i landet forverret av kritisk mangel på bensin og diesel.

Også vannforsyningen harr vært sterkt påvirket.