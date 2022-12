Han skal ha samarbeidet med russerne i Ukraina. Nå får han svi.

Da Russland tok over Kherson, var det noen som valgte å samarbeide. Nå kommer straffen.

Denne mannen skal ifølge Ukrainas sikkerhetstjeneste ha samarbeidet med den russiske okkupasjonsmakten i Kherson. Han skal ha ledet arbeidet med å innføre russiske rubler i den okkuperte byen.

Ole Alexander Saue Journalist

43 minutter siden

Ukraina slår seg på brystet etter å ha arrestert en mann som skal ha hjulpet russerne i «russifiseringen» av Kherson.

Jakten på kollaboratører er i full gang.

Kherson var den første store byen Russland tok kontroll over etter invasjonen av Ukraina i februar.

Skulle sette opp 200 bankfilialer

Byen skulle russifiseres. Blant annet innebar det å innføre russiske rubler som valuta. Ukrainske Vladimir Saldo ledet okkupasjonsmyndighetene.

For å innføre russiske rubler i Kherson, fikk Saldo hjelp av en mann som tidligere jobbet i en lokal bank i byen. Nå skulle han lede russernes arbeid med å bytte ut ukrainsk hryvnja til russiske rubler.

Hele 200 russiske bankfilialer skulle opprettes i Kherson-regionen.

Etter flere måneder under russisk okkupasjon, ble Kherson frigjort i november. Her får en kvinne en boks med medisiner fra en frivillig i Kherson 3. desember.

La seg inn på sykehus – ble tatt

Okkupantene skal ha jobbet i måneder med å bytte ut valutaen. I høst, da ukrainske styrker nærmet seg med sin motoffensiv, skal de ha gitt opp. Da annonserte de en plan om å tillate både hryvnja og rubler.

I november kom det store nederlaget. Russerne trakk seg helt ut av byen.

Mannen som hjalp russerne med å innføre rubler, skal ha lagt seg inn på et sykehus da Ukraina gjenvant byen.

Etter en måned skal Ukrainas sikkerhetstjeneste ha sporet ham opp og arrestert ham. Det skriver sikkerhetstjenestens PR-avdeling i en nettsak.

Skulle finansiere krigen

Ifølge ukrainske myndigheter skal mannen frivillig ha samarbeidet med russerne. De hevder han støttet invasjonen. Disse opplysningene er ikke verifisert av uavhengige kilder.

Han skal ha tvunget lokale bedrifter til å bruke rubler og sette av deler av fortjenesten sin til okkupasjonsmakten i Kherson.

Pengene som kom inn, skulle ifølge ukrainske myndigheter gå rett til den russiske statskassen. Slike skulle Russland øke finansieringen av krigen, ifølge ukrainerne.

– Alle skal stilles til ansvar

Så fort Ukraina gjenvant Kherson, startet jakten på de såkalte kollaboratørene. Det er betegnelsen på alle som er på lag med okkupantene.

Blant annet skal de også ha arrestert fengselsansatte som på ordre fra russerne fengslet ukrainske aktivister i Kherson, ifølge Ukrainas nasjonale etterforskningsbyrå.

«Alle skal stilles til ansvar», skrev de i en nettsak 28. november.

Den helgen Ukraina gjenvant Kherson, sirkulerte det bilder av angivelige kollaboratører som var bundet fast til lyktestolper i Kherson. Bildene ble tatt av det anerkjente nyhetsbyrået AP.

Bildet viser angivelig kollaboratører som skal ha vært på russernes side under okkupasjonen av Kherson.

Arresterte nattklubbeier

Etter krigen vil det komme et krigsoppgjør for de som har samarbeidet med russerne. Noen av dem risikerer livstid i fengsel.

The New York Times skriver om nattklubbeieren Ilja Karamalikov. I dagene etter okkupasjonen i mars, skal han og en gruppe lokale menn ha funnet en fortapt russisk krigsfange, som Karamalikov senere returnerte til russerne. Karamalikov ser ikke på seg selv som en kollaboratør.

Ukrainske myndigheter, derimot, arresterte ham for forræderi.

«Folk dømmes etter valgene de tok i veldig stressende tider under okkupasjon», skriver The New York Times.