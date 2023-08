Nye animasjonsvideoer tar opp kampen mot «woke» i skoler i Florida

Lærere i Florida kan nå vise videoer som blant annet sammenligner klimaskepsis med motstand mot nazismen under andre verdenskrig.

Polske Ania snakker med bestefaren sin. I bakgrunnen står foreldrene. Ania blir mobbet fordi hun er skeptisk til fornybar energi. Bestefaren sammenligner det med kampen mot nazismen under andre verdenskrig. Vis mer

Publisert: 13.08.2023

Gi meg kortversjonen

– Unnskyld meg herr Columbus! Men på skolen hørte jeg at du ødela et paradis og brakte med deg slaveri og mord til fredelige folk.

– ¡Caramba! For noen anklager. Stedet jeg oppdaget, var vakkert, men det var ikke akkurat et paradis for sivilisasjoner. Og urfolkene var langt fra fredelige.

Slik går samtalen mellom skoleeleven Leo, som reiser til fortiden, og den italienske oppdageren Kristoffer Columbus.

Videoen er laget av det konservative medieselskapet Prager University, eller PragerU. Organisasjonen har fått navnet sitt fra én av grunnleggerne, den konservative radioverten Dennis Mark Prager.

Det er ikke egentlig et universitet. I stedet lager de videoer, mange rettet mot barn. De skal «fremme amerikanske verdier», ifølge nettsidene. Temaene er blant annet klima, slaveri, økonomi, energi og maskulinitet.

De skal gi et «gratis alternativ til den dominerende venstreorienterte ideologien i kultur, medier og utdanning».

Nå kan videoene bli del av undervisningen på skoler i Florida i USA.

– Bedre enn å bli drept

Videoen om Leo og Columbus er bare én av mange. Pragers videobibliotek er massivt. På Youtube har de lastet opp over 2600 stykker. De har nesten 1,8 milliarder visninger.