Støre: Har ikke møtt nye krav fra EU

Statsminister Jonas Gahr Støre sier Norge har gjort det som gjøres kan for å bedre energisituasjonen i Europa, og at han ikke er blitt møtt med nye krav fra EU.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier Norge ikke har fått nye krav fra EU om å senke prisen på gass.

NTB

Nå nettopp

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) møtte torsdag stats- og regjeringssjefer fra hele Europa til et felleseuropeisk toppmøte i Tsjekkias hovedstad Praha.

Statsminister Jonas Gahr Støre ved St. Vitus katedralen i Praha etter det første toppmøte mellom politiske ledere i EU-land og i land utenfor EU, blant annet Norge.

– La meg være veldig klar: Vi har ikke møtt noen krav fra land som mener at Norge burde gi rabatt på gass. Vi har hatt samtaler med EU for å se hva vi kan gjøre for å få prisene ned, men det skjer ikke på den måten. Det er ikke Norge som selger gass, det er selskapene som gjør, sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB.

Han understreker at energikrisen skiller seg fra koronakrisen. Da hadde alle land et felles problem som krevde mer eller mindre lik løsning, mens med energiknapphet utfolder utfordringene og energitilgangen seg ulikt i ulike land, sier Støre.

– Svaret på denne krisen, mangelen på energi, er å få mer fornybar energi. Fra vind, havvind og fra sol, poengterte statsministeren.

Støre påpeker også at Norge har økt gasseksporten siden Ukraina-krigen startet og levert 100 TWh norsk gass til EU siden da. Det tilsvarer nesten en tredel av forbruket i EU, ifølge ham.

Tidligere torsdag skrev statsministeren under på en felles uttalelse med EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen om at energiprisene må ned. Det endrer ikke synet Støre har på gassprisen.

– I kjernen av dette ligger det at det er mangel på gass etter at det russiske nivået har gått så kraftig ned. Norge har klart å bidra med noe mer, men ikke klart å kompensere fullt ut, legger han til.