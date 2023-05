58 startet helvetesuken. Etterpå var 21 igjen. Én av dem gikk det galt med.

De regnes for å være USAs elitestyrke. Nå får opptaket av Navys Seals knallhard refs: Kravene er så drøye at rekrutter dropper ut eller tyr til doping.

Rekrutter som vil bli Navy Seals, USAs marinejegere, ligger i kaldt vann til et antall av dem har gitt seg. Det rettes nå kritikk mot sider av opptaksprosessen. Vis mer

Kyle Mullen (24) ville bli en Navy Seal. I den såkalte helvetesuken hostet han opp blod og brun væske. To ganger måtte han gis oksygen. Han måtte kjøres i sykebil fra siste øvelse til avslutningen.

Da helvetesuken startet, var bare 58 av 211 rekrutter igjen. Han var 1 av 21 som klarte det brutale råkjøret. Til brakken etterpå ble han fraktet i rullestol, men erklært som frisk nok til å hvile ut der. Det var han ikke.

Samme ettermiddag døde han. Lungebetennelse var dødsårsaken. Mullens død i februar 2022 utløste en granskning i regi av USAs sjøforsvar. Den er nå klar. Konklusjonene er ikke nådige.

Ble advart

Nidkjære instruktører har satset på å få folk til å trekke seg. De har «jaktet på de bakerst i flokken». I stedet for å se på motivet «med å bygge lagfølelse, har de fortsatt å presse utslitte kandidater hardt».

Den medisinske overvåkingen var for dårlig. Rekrutter som ville ringe nødtelefonen, ble advart om at det kunne ødelegge for treningen deres. Mullen selv sa ikke fra om sine problemer i frykt for å bli kastet ut.

Den medisinske kompetansen var for dårlig. De som passet på Mullen og andre etter helvetesuken, hadde ikke opplæring i sanitet.

Rekruttene er unge og ofte med lite militær erfaring. De har et enøyd fokus på å bestå og sier derfra selv ikke fra om problemer. De som ryker ut, må fortsatt tjenestegjøre sin periode i militæret, men da i tjeneste med lav status.

Det er et utstrakt problem at rekruttene doper seg for å prestere bedre. Rapporten fastslår at det trengs bedre og raskere testing for å forhindre dette.

Plakat i Navy Seal Museum i Florida.

Ble slått

Granskningen ble igangsatt i fjor høst. Da hadde allerede The New York Times skrevet om brutale forhold ved opptaket: Noen rekrutter ble slått, sparket og nektet behandling med mindre de trakk seg.

Det er avdekket at offiserer ikke har brydd seg særlig om «en rekke viktige tiltak som skal sikre elevene», heter det nå i US Navys egen rapport.

Barske forhold

Navy Seal er en myteomspunnet enhet med kallenavn som «Mennene med grønne ansikter». De ble for alvor kjent verden rundt etter operasjonen der terroristen Osama bin Laden ble drept.

Helvetesuken er en knallhard prøve som varer i fem uker. Soldatene må operere godt under vann. De må vise at de kan overleve under barske forhold. Kamptaktikk er også en del av testen.

I løpet av uken får de kun sove to ganger og da maks i to timer. Uken er ment å teste fysisk og psykisk styrke sammen med lederegenskaper.

Kyle Mullen døde like etter å ha gjennomført den såkalte helvetesuken under opptaket til å bli spesialsoldat i Navy Seals.

Kan bli rettssak

Ifølge TV-kanalen CBS kan noen offiserer bli stilt til ansvar etter Mullens død. I rapporten er ti navn nevnt. Det skal likevel være ansett som usannsynlig at alle ti havner for en militær straffedomstol.

Mullens mor ble torsdag orientert av ledere fra US Navy sammen med kongressmedlem Chris Smith fra hjemstaten New Jersey.

– Marinens granskning har avdekket en kultur som trenger radikal forandring, sier republikaneren i en uttalelse.

Mullens mor Regina mener det ble gjort gjentatte og alvorlige feil. Hun krever at dette får konsekvenser for de ansvarlige.

Intenst opptak i Norge

Norge har to spesialstyrker: Marinejegerkommandoen og Forsvarets spesialkommando. Begge har et intenst opptak.

Disse styrkene har også inne soldater til førstegangstjeneste. De kalles fallskjermjegere eller spesialbåtoperatører. Senere kan de bli fullverdige operatører.

De fysiske minstekravene for å komme inn er:

5 kroppshevinger

30 armhevinger

35 situps på 2 minutter.

20 rygghev.

Kunne svømme 400 meter.

Kunne løpe 7 km med 22 kilos sekk i uniform med marsjstøvler og våpen raskere enn 49 minutter.

– Glimt i øyet

På Forsvarets egne nettsider er en av de mest erfarne instruktørene intervjuet anonymt om hva som skal til for å slippe gjennom nåløyet.

– Utenom det fysiske, hva ser du etter hos kandidatene?

– At de klarer å løse forholdsvis kompliserte oppgaver individuelt og samtidig klarer å løse krevende oppgaver i en gruppe. Så er det den mentale biten med å tåle ubehag over tid og å ha et glimt i øyet når du er som lengst nede i kjelleren.